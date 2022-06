Archivaron la denuncia por supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto “Néstor Kirchner”

El Juez Federal Daniel Rafecas archivó hoy la causa relacionada con la supuestas irregularidades en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, tras considerar que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento, informaron fuentes judiciales.

Después enviar a análisis la documentación del pliego licitatorio para la provisión de cañerías sumado a las diferentes declaraciones testimoniales tomadas, el magistrado concluyó que “el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento”.

La investigación judicial se había iniciado por impulso del fiscal Carlos Stornelli con el fin de determinar si existieron, como había insinuado el ex ministro Matías Kulfas, irregularidades en la licitación sobre la provisión de 565 kilómetros de cañerías para el gasoducto Néstor Kirchner.

Juez Daniel Rafecas. (Archivo).

Según publica Clarín, que tuvo acceso a la resolución de 222 páginas, el juez Daniel Rafecas sostuvo que todos los señalamientos “han sido descartados por no ser ciertos, y concluyó que la Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”.

Las declaraciones de Kulfas inició la causa

En trascendidos a medios periodísticos y declaraciones radiales, el ex ministro de Producción Matías Kulfas había insinuado que la licitación, cuyo único contrato quedó en manos del Grupo Techint, había sido “realizada a medida” por funcionarios allegados al kirchnerismo. Esas declaraciones dieron pie al inicio de la causa que buscó verificar las condiciones bajos las cuales se consolidó el pliego licitatorio de los caños para el gasoducto.

Al analizar la documentación vinculada a la compulsa de precios, y después de dos audiencias con equipos técnicos, Rafecas concluyó que “nada quedó en pie de las expresiones vertidas por el ex Ministro Kulfas en el off the record que precipitara las denuncias penales presentadas ante este Tribunal”.

Frente a la cuestión del presunto “direccionamiento” de la licitación para favorecer a la firma “Techint”, el magistrado sostuvo: “ello ha sido claramente descartado tanto por la propia declaración juramentada del citado Kulfas ­quien le quitó toda connotación penal a sus invectivas, y las describió como cargadas exclusivamente de tinte político­”.

Rafecas también citó en su fallo la declaración testimonial a la firma mencionada por Kulfas en su escrito (“Laminados Industriales S.A.”), “ésta dejó bien en claro que no tiene siquiera capacidad para producir caños de 30 pulgadas, algo que quizás pueda alcanzar en un futuro lejano, a partir de un proceso de certificación recién alcanzado”, dijo Rafecas.

Respecto al supuesto direccionamiento que dio origen a la causa judicial, del estudio del expediente de licitación, y de la normativa aplicable, “resulta claro que la concesión de la misma a la única firma que haya presentado una oferta (aprobada por todas las instancias administrativas correspondientes), y por un precio que se adecua a las exigencias legales, está perfectamente amparado por la ley de obra pública y demás normas complementarias”, sostiene la resolución.