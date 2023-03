Aníbal Fernández apuntó contra Máximo Kirchner: “¿Desde dónde habla? ¿Cuántas elecciones ganó?”

El ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, cargó contra el diputado nacional referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien criticó la gestión de Alberto Fernández durante un plenario en Avellaneda.

En diálogo con Futurock, Fernández disparó: “El otro día en Avellaneda, Máximo reprende al gobernador [Axel Kicillof] en medio del acto por una frase. ¿Desde dónde habla? ¿Cuál es el pedestal que se han ganado? ¿Con qué? ¿Cuántas elecciones ha ganado?”.

En la intervención que hizo Máximo en Avellaneda corrigió una idea planteada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien había pedido “bajar al territorio y dar la discusión sin vergüenza y sin esconderse” Con respecto a sus dichos el hijo de la vicepresidenta indicó que: “No hay que bajar al territorio, señor gobernador, hay que subir a la militancia a los lugares”.

En relación con esto, el ministro redobló las críticas contra el diputado nacional, luego de que Máximo Kirchner afirmara que “algunos están más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante”.

En el diálogo, Aníbal Fernández subrayó, “Donde vos mencionás esta orga, como dicen ellos, gozan de un pésimo prestigio respecto de la sociedad y fundamentalmente del peronista”.

“Ellos mismos son los que lo insultan al Presidente todos los días. En este caso, lo mandan al frente a (el funcionario bonaerense Andrés) Larroque. Todos los días un agravio. ¿Estos que dicen ser los jefes de la orga no dicen nada? Si no dicen nada, entonces forman parte de la decisión de insultar al Presidente y agraviarlo”, continuó.

Además, aseguró que “lo que está más claro es que Alberto juega” al respaldar nuevamente una hipotética candidatura del Presidente, y marcó que “tener una condena en primera instancia no es una proscripción” sobre la situación judicial de Cristina.

A su vez, reprochó a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que había dicho: “No considero inteligente atacar a compañeros de ese modo. Todos tenemos grandes responsabilidades institucionales. El ministro está con un tema muy preocupante, que nos tiene a todos preocupados, sobre la seguridad, hay una sociedad que todavía espera resultados.

El funcionario nacional respondió a las críticas de Mendoza: “¿De qué podemos agarrarnos? ¿Y qué hace Aníbal? Está en Seguridad. Entonces hablemos de que la cosa no está bien en seguridad. Suena a poco, es un poco tontito eso, porque yo nací en Quilmes, mi madre vivió hasta hace un año en Quilmes y mi hijo vive en Quilmes. Y no me pongo a buscarle mugres. La política es otra cosa, tengo intereses mucho más fortalecidos”, resaltó el titular de la cartera de seguridad de la Nación. “Lo de Mayra de ayer me pareció un espanto”, subrayó.

Fernández no se quedó ahí y retrucó: “los que salgan a defenderlo a Máximo... Primero, no tienen por qué defenderlo porque no lo ataco, pero nadie me puede negar que lo que estoy diciendo es verdad. No lo ataco ni tengo ningún interés porque no tengo nada personal con él ni con ninguno de los que se autodenominan conductores de la orga”.