Andrés Lombardi: “La UCR nacional tiene que respetar la autonomía en cada provincia”

Entrevistado por Los Andes, el titular del radicalismo mendocino explicó por qué bancan al presidente Javier Milei aunque no comparte algunas formas. No se definió sobre un frente con La Libertad Avanza y el Pro aunque asegura que hay apertura a suscribir alianzas con quienes coincidan en el programa de gobierno.

Andrés Lombardi, también presidente de la Cámara de Diputados, entiende que Cambia Mendoza funcionará igual sin el sello del Pro y cree que Omar De Marchi no tiene interés en sumarse. Responde a planteos de intendentes y defiende las leyes impulsadas por el gobierno de Alfredo Cornejo.

-¿Cómo está la UCR local hoy?

- En términos de proceso, la UCR está viviendo el ciclo más exitoso de su historia. En Mendoza, desde el 2011 que no perdemos una elección provincial. Vamos por el tercer período de gobierno, lo cual no se había logrado en la historia el radicalismo en Mendoza. Y en términos de radicalismos nacionales, Mendoza es la provincia en la que la UCR lleva más tiempo siendo convalidado con la ciudadanía.

-Fueron perdiendo socios desde ese 2015 hasta ahora, ¿hacen alguna autocrítica?

-Han salido algunos socios del esquema. Ninguno de los socios que salió, critica el equilibrio fiscal, ni la disminución paulatina del empleo público, ni la disminución de los impuestos. Se pueden quejar sobre si tienen más participación o menos, lo cual es ampliamente relativo. Si uno no estaba conforme con la participación que tiene en las listas, tenía la posibilidad de competir en una PASO. De hecho, Cambia Mendoza usó las PASO en casi todas las elecciones.

-El Gobierno Nacional quiere avanzar con la eliminación de las PASO, ¿qué piensa al respecto?

-Lo hemos puesto en discusión varias veces. Muchos frentes no utilizan las PASO para dirimir candidaturas. Nosotros lo dijimos hace más de dos años: si no hay competencia dentro de un frente electoral o de un partido, ¿para qué va a dar una PASO? Es un innecesario gastadero de recursos. Creo que podemos estar abiertos a esa discusión. Los encargados de la oferta electoral son los partidos políticos.

-El radicalismo ha dicho que las PASO legitiman candidaturas…

-Nosotros hemos dicho que íbamos a discutir el tema. No hay un formato electoral que sea el modelo ejemplar. Es una cuestión de prueba y error. Se ponen en funcionamiento mecanismos electorales que funcionan y después, te das cuenta que se están haciendo algunas cosas mal o que hay algún vicio, se modifica, se avanza en otro sentido.

Andrés "Peti" Lombardi, presidente de la Unión Cívica Radical no dio definiciones sobre alianzas electorales para el año que viene. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-Los gobernadores radicales apoyan a Milei, ¿se desdibuja la conducción de la UCR Nacional?

-Genera confusión, diría, con respecto a cuál es la posición de la UCR que es la suma de varios actores. Está el presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, también hay diputados, senadores, gobernadores. Por ahí lo desdibuja porque queda como que el radicalismo es crítico. Con la Ley Bases, en el Senado nacional, el único que votó en contra fue Lousteau.

-¿Eso es un problema? Pensando en el armado de los frentes el año que viene y las decisiones a nivel nacional…

-Si bien hay elecciones nacionales, hay elecciones provinciales. No hace falta un frente nacional porque se pueden firmar frentes por distrito. Creo que lo mejor que puede hacer la UCR Nacional, es respetar la autonomía de cada uno de los distritos y acompañar los frentes en algunos de ellos. Falta mucho todavía para definir el tema electoral, pero lo primero que digo es que no hace falta un acuerdo nacional para una fórmula nacional, como fue hace dos años atrás para Presidente y Vice. Hay 24 acuerdos que firmar, no es uno solo.

-Hoy el radicalismo de Mendoza, ¿está más cerca de quién?

-En lo provincial es medio difícil definir eso porque Cambia Mendoza es la figura central, y el tema sería quiénes están más cerca o más lejos de Cambia Mendoza. Tenemos muy buena relación con el Partido Verde, tenemos muy buena articulación con algunos sectores del Pro, con algunos sectores del peronismo y con algunos sectores de La Unión Mendocina.

-¿Podría haber una coalición con ellos?

-No. No estamos pensando en un frente electoral. Tenemos mejor diálogo que el que tuvimos en otro momento, pero no es una expresión electoral.

-Luis Petri habló de un frente amplio, ¿es algo viable?

-No ha sido un tema de debate, ni adentro del radicalismo, ni adentro de Cambia Mendoza. Es una opinión que es válida, pero falta mucho. Recién se estarían convocando a elecciones dentro de un año. Para la cuestión electoral falta mucho transitar todavía.

-Si el escenario fuera el mismo que hoy, ¿cuántas chances hay de integrar un frente amplio?

-Yo creo que, lo más probable, es que el escenario no sea como el de hoy.

-Pero suponiendo que en un año la economía no empeora, hay deterioro social y demás, ¿cuántas chances hay de integrar un frente con LLA y el Pro demarchista?

-Yo creo que Omar De Marchi no tiene intención de integrar un frente con nosotros. Y con La Libertad Avanza tenemos buen diálogo. No tenemos ese debate dado. No te podría decir si tenemos, o no, chances. Nosotros estamos abiertos a acordar con todos los que suscriban al mismo plan de gestión.

Entrevista a Andrés "Peti" Lombardi, presidente de la Unión Cívica Radical y presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-El sello del Pro no lo tienen los dirigentes oficialistas, ¿es una debilidad de ellos o del frente?

-Los partidos, salvo los consolidados en el tiempo durante décadas, dependen mucho de las personalidades. Con el cual, sin el sello del Pro, Cambia Mendoza seguirá siendo Cambia Mendoza. Yo me pregunto cuáles son las coincidencias programáticas de los otros frentes. Se le exige mucho a Cambia Mendoza y yo veo a los otros cómo votan divididos en casi todas las sesiones y me pregunto: si fueran gobierno, ¿qué los unificaría? Si tienen programas distintos.

-En febrero del año pasado, dijo que los partidos eran más importantes que las personas…

-Deberían ser, pero en los partidos chicos o en formación, las personas se transforman en más importantes. En los partidos con más historia, como el radicalismo o el peronismo, son más importantes los partidos.

-A Cambia Mendoza, ¿le importan más los partidos o las personas?

-Cambia Mendoza es un frente y a ese frente le importa el programa de gobierno. Y no es que importen más los partidos o las personas, importa el programa. Cuando vos lográs mutar de la dependencia del personalismo a entender el proyecto colectivo, entonces son más importantes los partidos, que son proyectos colectivos y están consolidados en el tiempo. Y no las personas, que son proyectos individuales.

-No se ven críticas tan exacerbadas a la gestión de Milei como a la de Alberto Fernández, por ejemplo, con el transporte o la lobesia botrana, ¿por qué?

-Son decisiones parejas para todos. En el transporte, Milei castigó al AMBA, con Fernández se subsidiaba todo. Si estamos en un escenario en donde se acabaron los ATN (NdR: Aportes del Tesoro Nacional) para todos, bueno listo. El tema es cuando son discrecionales. Mendoza estuvo, con Alberto Fernández, en el número 24 durante los cuatro años con el aporte de fondos del Tesoro de la Nación. Evidentemente hay una discriminación, y no es una regla pareja, es discrecional. Muchas decisiones que ha tomado Milei son muy duras para las cuentas públicas de la provincia como la paralización de la obra pública, etcétera. Fue pareja para todo el país.

-¿Cuál es el límite del apoyo a Milei?

-Creo que tiene que ver con el programa. Le hemos criticado cosas, como el recorte a las universidades, fuimos claros ahí. Hay muchas cosas que está haciendo, que nosotros las veníamos reclamando, las veníamos haciendo en Mendoza y están en el Pacto de Mayo.

-Tuvo palabras muy duras con el radicalismo, ¿por qué lo bancan?

-Porque competimos por el mismo electorado, por eso nos tiene que criticar.

-Rufeil se quejó de que no lo consultaron por la lucha antigranizo, ¿falta diálogo?

-Vengo de estar en Tupungato, con el intendente Gustavo Aguilera. Tratamos de tener diálogo permanente. Los intendentes son parte importantísima de Cambia Mendoza. Puede ser que, con alguna decisión, se hayan sentido no consultados. Es válido, pero en líneas generales participan de las decisiones. Es la sensación de cómo se sienten ellos. Trato de que el partido esté lo más cerca posible en donde gobernamos, y en donde no.

Entrevista a Andrés "Peti" Lombardi, presidente de la Unión Cívica Radical y presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-¿Hay gestiones departamentales que no arrancan?

-No, no diría que no arrancan. Hay una situación que es general para todos y es que no hay obra pública. Te afecta en los planes de bacheo, restauración de calles, mejoras de las calles, planes de urbanización. Eso tiene que ver con una situación de desequilibrio económico-financiero. La caída de la recaudación, la suba de los costos y el parate de obra pública. Ninguna gestión puede mostrar mejores números que el año pasado, en ese aspecto.

-¿Qué logros concretos ha mostrado la gestión actual de Cornejo?

-Hemos hecho una reforma al Plan de Salud Integral como por ejemplo crear el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL). Eso implica que somos capaces de cobrarles, lo que corresponde, a los privados y va a permitir tener una mejor salud para los que no tienen cobertura médica y demandan la salud pública. Eso pasa sobre todo en el interior de la provincia, donde casi no hay sanatorios privados. Son leyes que van a impactar en la gestión.

Hemos dado debates fuertes como con el Código de Procedimiento Minero para atraer inversiones en sectores donde hay licencia social. Hoy no lo palpás, pero en dos o tres años, se va a valorar.

-¿Es algo que debería haber hecho Rodolfo Suárez?

-Es algo que se debería haber hecho hace varios años.

-¿Qué oposición prefiere: el peronismo o La Unión Mendocina?

-En Mendoza la oposición es por temas y por posiciones. Prefiero una oposición que discuta ideas y no posicionamiento.

-Rumbo al 2027, se ve que pican en punta para la gobernación Luis Petri y Ulpiano Suárez, ¿los ve en campaña?

-Nadie en su sano juicio se largaría tres años antes.

-¿Le gustaría ser gobernador?

- A quién no le gustaría ser gobernador. A todos los que hacen política les gustaría, pero no es el momento y depende de la estrategia del equipo.