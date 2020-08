Alberto Fernández: “Necesitamos que los empresarios confíen en el país”

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Gobierno se apresta a iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en la renegociación de la deuda con el organismo y envió un mensaje al empresariado.

“Necesitamos que los empresarios confíen en el país para darles las mejores condiciones para que inviertan, promoviendo al mismo tiempo un sistema de justicia social para todos los argentinos”, expresó el mandatario desde la residencia de Olivos.

Fernández se expresó así en medio de una tensión con el sector privado que viene en alza. Primero fue el caso de Vicentin, lo que se interpretó como un avance estatal sobre la propiedad privada. Y en los últimos días, la regulación de las telecomunicaciones.

Fernández participó este miércoles, a través de una videoconferencia, del lanzamiento de una nueva línea de fabricación de lavarropas de la empresa Newsan, en su planta en el partido bonaerense de Avellaneda, que demandó una inversión inicial de 10 millones de dólares.

Allí, el jefe de Estado dijo que el gran movilizador del mercado es la industria, y el mayor oferente de trabajo es la pequeña y mediana empresa. “Y los empresarios argentinos deben saber que en el gobierno tienen socios para que sus empresas den trabajo, para que exporten y traigan divisas a la argentina”, aseguró.

El mandatario agradeció a los directivos de la compañía “por seguir creyendo en la Argentina”, y aseveró: “Es muy importante seguir contando con empresarios que apuestan, que crean y que producen, que exportan en la Argentina porque ese es el modo en que el país se va a poner de pie”.

Diálogo con Georgieva

El Presidente informó que en la mañana se comunicó con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. “Pudimos intercambiar ideas sobre lo que pasa, y saber que, sin prisa pero sin pausa, nos podremos poner a trabajar para ordenar el desorden que heredamos”, dijo.

“Mi conversación con Kristalina me alienta a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido”, explicó.

Tras ello, dijo: “Para poder seguir ordenando estas cosas debemos pedirles a los empresarios que sigan confiando en el país, que sigan creyendo en que el país que tantas veces ha caído sabrá levantarse otras tantas veces”.

En ese sentido, afirmó que “la Argentina salió del pozo de los deudores intratables, y el mundo nos hace saber que no va a postergar ninguna de estas inversiones ni el trabajo de nadie”.

“Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden”, insistió Fernández.