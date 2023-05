Alberto Fernández dijo que “los problemas que existen en economía no son producto de Sergio Massa”

El presidente Alberto Fernández se refirió esta mañana a la inflación, cuyo índice de abril se conocerá esta tarde, y dijo que “el dólar baja, pero los precios no”. También señaló que a su sucesor en la Casa Rosada quiere dejarle un “país más ordenado” y aclaró su frase sobre los problemas de Argentina y el rol de Sergio Massa.

En diálogo con Radio 10, el mandatario afirmó este viernes que “el objetivo del Gobierno es frenar de algún modo la inflación” y aseveró que el IPC que se conocerá esta tarde “no es lo que queremos”.

“Tuvimos un problema muy serio con la inflación en abril, una corrida que llevó el dólar a quinientos y pico de pesos. En una semana, subió y bajó y volvió a los precios que tenía. Pero esa subida opera en la cabeza de los argentinos y luego baja el dólar y los precios no”, destacó en la entrevista.

”Tenemos una inflación muy difícil de manejar. Hubo una subida de precios por la corrida, después el dólar baja pero los precios no bajan. Anoche hablaba con Sergio (Massa) y le decía que tenemos que ponernos el objetivo definitivo para parar esto”, dijo el Presidente.

“Hay muchas causas, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el blue suba... el ‘por las dudas aumentamos’, eso por lo que muchos me criticaron cuando yo hablé de inflación autoconstruida, inflación psicológica, que no está en el consumidor sino en el pequeño comerciante. Hay que frenarla de algún modo. Sergio lo ha intentado, en algún momento funcionó y en algún momento no, pero tenemos que pararlo”, agregó.

“Nosotros tenemos este problema con la inflación, pero tenemos 102 paritarias abiertas para discutirles los salarios a los empresarios, que nunca se cerraron”, rescató.

Consideró que “Argentina tiene una economía con características raras, muy singulares, tenemos el período más largo de empleo formal no sé en cuantos años”.

“También tiene el problema de la inflación. Uno ve que hay un movimiento en la economía que hace que esté funcionando. Yo tengo una relación con Sergio de muchos años, podemos tener miradas diferentes, pero siempre le voy a agradecer que en un momento muy dificil él vino, se hizo cargo y ayudó. Y los problemas que existen en economía no son producto de Sergio Massa”, completó.

Fernández aprovechó para aclarar su frase de ayer, que muchos interpretaron referida a su ministro de Economía. “Hay muchos problemas en la Argentina y no puedo estar abocado a una campaña”, había dicho el mandatario. “Ayer algunos medios interpretaron que mi mensaje tenía que ver con un metamensaje para Sergio [Massa]. La verdad es que es mi opinión, lo que yo creo”, aclaró.

Respecto a las elecciones, para las que ya anticipó que se baja de la reelección, Alberto Fernández expresó: “Sé lo que es una campaña y uno tiene que dedicarle mucho tiempo. Es un desgaste físico singular. Lo que necesito es dejarle al próximo presidente un país más ordenado”.