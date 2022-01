Video: perdió el control de su camioneta, se estrelló en un puente de la ruta y murió

Durante la mañana de este sábado, la ciudad de La Punta, San Luis, fue el centro de una tragedia vial luego de que un hombre muriera al perder el control de su camioneta y se estrellara en un puente de la ruta.

Según informó El Chorrillero, los bomberos trabajaron en el lugar para descongestionar el tráfico y poder sacar el vehículo de donde se estrelló junto con su conductor.

En el caso interviene la Comisaría 37° de La Punta, pero hasta el momento no hay información policial.

El único ocupante del vehículo falleció. La víctima quedó atrapada en el interior de la cabina y es debido a eso que trabajaron los bomberos para poder retirar el cuerpo. Se llamaba Aldo Ibar Mercau, y tenía 76 años.

Se desconocen los motivos que desencadenaron el accidente, pero la camioneta perdió el control, se dio vuelta y terminó con la trompa para arriba, casi colgando de un puente, metros antes de uno de los accesos a la ciudad de La Punta.

“Me paré para auxiliarlo, estuve hablando con él, me pedía por favor lo sacara, pero no se pudo hacer nada. Todo se tardó muchísimo, no podían poner en marcha el motor para hacer andar la tijera”, dijo un testigo del accidente.