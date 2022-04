Una madre denunció 10 veces a su hijo por violencia de género: “Vivo con miedo”

Una mujer denunció a su hijo por violencia de género. En menos de un año, la víctima ha realizado 10 denuncias contra el hombre que vive en la misma casa que ella.

Ocurrió en Quilmes. El caso tomó conocimiento público luego de que un vecino grabó uno de los ataques. En las imágenes se puede ver al hombre dándole una paliza a su madre en la vereda.

En el video también se puede ver a la pareja del hombre que también vive en la casa. Al ver la situación, el hombre llamó al 911 pero según informó A24, ningún policía llegó al lugar.

Este mismo mes la víctima había presentado una nueva denuncia contra su hijo. En diálogo con los medios locales, la víctima dijo que su hijo la golpeaba para poder expulsarla de la casa y adueñarse de ella.

“Yo trabajo todos los días de 7 a 16 hs, además de los golpes y malos tratos mandaron a colocar cámaras de seguridad para vigilarme, de esa manera saben cuando estoy y cuando no. A veces vuelvo a mi casa y encuentro todo revuelto, cosas rotas y otras que me faltan”, afirma.

“Vivo con miedo cuando salgo a la calle y cuando llego a mi casa. Pasan los meses, los días y las horas, no hay respuestas, las agresiones son cada vez mayores, no sé si podré contarla la próxima vez”, explicó.

“A mí me representa la Dra. Carolina Villanueva de la fiscalía 3 (...) todo es muy doloroso. Es mi hijo, no pude encarar de entrada esto, es muy vergonzoso para mí, hace 35 años que vivo allí, me conoce todo el mundo tanto a mis hijos como a mí”, confesó.