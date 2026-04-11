Un motociclista sufrió un accidente en Alta Montaña y fue trasladado al hospital Central

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1094 de la ruta 7. La víctima fue trasladada de urgencia al nosocomio con politraumatismos de consideración.

Un motociclista fue trasladado al Central tras un accidente en Alta Montaña.

Un grave siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la ruta nacional 7, donde un motociclista sufrió un accidente en solitario y tuvo que ser trasladado al hospital Central.

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en el kilómetro 1094 de dicha ruta, pasando el ingreso a Potrerillos. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto presentó fuertes golpes en diversas partes del cuerpo.

Ante la gravedad del cuadro, el personal de salud dispuesto en el lugar decidió su traslado inmediato al hospital Central.

Accidente moto en alta montaña En el sitio del suceso trabajó activamente el personal de los servicios médicos y efectivos de la Policía de Mendoza, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron el flujo vehicular.

A pesar del siniestro, las autoridades informaron que el tránsito se mantiene normal en dicho tramo de la ruta y pidieron precaución a la hora de circular en caminos de alta montaña.