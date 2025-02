Un joven asesinó a su abuela luego de una discusión: "Me cansé de que me controle"

Los efectivos policiales rompieron la cerradura y constataron que en el interior de la habitación estaba el cadáver de Irma Selva Cáceres. Ante esta situación, los efectivos convocaron a una ambulancia del SAME, cuyo médico confirmó que la mujer llevaba algunas horas fallecida, informó la Agencia Noticias Argentinas.

Mas tarde, el asesino se presentó en la comisaría y confesó el asesinato. Luego de explicar lo sucedido, mencionó: "Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa". Después, funcionarios de la Fiscalía 4 de Morón y de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias de rigor.