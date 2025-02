Tragedia en Marista: imputaron por homicidio culposo al encargado de la pileta, a dos monitores y a una profesora

Cuatro personas fueron imputadas por la muerte de Faustino Díaz Crimi, el niño de 4 años que se ahogó en la pileta del club Marista Rugby Club el 5 de febrero pasado. La justicia considera que no cumplieron con su función de "vigilancia y cuidado". Por eso, en la tarde de este martes, el Ministerio Publico Fiscal informó que quienes eran responsables de un grupo de alumnos fueron notificados e imputados por homicidio culposo .

Se trata del encargado de la pileta en su rol como responsable de los bañistas, a una profesora y a dos monitores/auxiliares de la escuela de verano. Las autoridades decidieron no difundir las identidades de los implicados hasta que avance la investigación del caso.

Según los argumentos de la fiscalía, en la mañana de la tragedia (a las 10.18 para ser exactos) “mientras se desarrollaban actividades correspondientes a la escuela de verano denominada Move No More Excuses S.A.S., en momentos en que realizaban actividades en la pileta, pese al alto riesgo que conllevaba la actividad y la corta edad de los alumnos (de 5 y 6 años), no llevaron a cabo el deber de vigilancia y cuidado que habían asumido sobre Faustino Díaz Crimi”.