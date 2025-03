Tiene 7 años y denunció que lo violaron en manada en la escuela: "¡Yo gritaba pidiendo auxilio! ¿Por qué la seño no vino?"

Según la denuncia presentada ante la Justicia, el ataque ocurrió en una de las habitaciones del albergue. La madre relató a la radio 107 FM Digital su desesperación: “Quiero que me den una explicación: por qué no escucharon los gritos desesperados de mi hijo pidiendo ayuda , por qué no fueron a ver qué pasaba, por qué le arruinaron la inocencia. Que vayan presos, que paguen el dolor que está sufriendo mi hijo. Lo que hicieron fue abandono de un alumno”.

Luego continuó: “En esas condiciones fuimos a casa y ante mi insistencia me dijo que se había lastimado caminando en un lugar con muchas espinas y que tenía mucho dolor. Cuando intenté revisarlo volví a encontrarme con la negativa de ser tocado y se volvió a refugiar en su llanto”.

“Luego de unos minutos me dijo ‘no quiero que me toques’, pero después de llorar unos minutos, y mientras yo le decía que si tenía espinas se las iba a sacar, aceptó que le mirara la zona lastimada. Cuando observé el lugar me di cuenta de todo. Le dije que no eran espinas y él me respondió que si le prometía que no iba a ir más a esa escuela me contaría qué había pasado. ‘No quiero ir más, no quiero ver a mis compañeros’ me dijo”, relató. Posteriormente, lo llevó a un médico que constató el abuso sexual.

El relato del niño detalla que los abusos comenzaron el lunes y martes, cuando dos compañeros mayores lo agredieron de manera perversa y le introdujeron sus penes debajo del pantalón. El miércoles, tras el horario escolar, fue atacado en una habitación por varios menores que lo sometieron mientras gritaba pidiendo auxilio: "En ese momento los abusadores lo tiraron boca abajo y lo sometieron. ‘¡Yo gritaba pidiendo auxilio! ¿Por qué la seño no vino?’, preguntó inocentemente. La verdad es que nadie fue a ayudarlo, aunque por las dimensiones del lugar, muchos habrán escuchado”, recriminó.

La hermana de 11 años presenció el hecho y, junto a otra compañera que intentó intervenir, también fue víctima de manoseos: “Las nenas escucharon y fueron a ver. Mi hija vio todo. Quedó en shock. Una compañera entró, intentando que se terminara la agresión, y la manosearon. Las nenas le gritaron a la seño, que estaba sentada en la galería, pero no fue. No los ayudó”, dice el relato de la mamá de la víctima.

La Delegación del Ministerio de Educación informó que se radicó una denuncia penal y se iniciaron sumarios administrativos. El caso está en manos del Juez penal de Primera Instancia de Tostado, José Luis Estévez, y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.

“Si alguien pasó por esa escuela y sufrió lo mismo, que hable. Dicen que pasaron muchas cosas; que los padres de esos niños hablen hoy, que no tengan miedo”, pidió la mamá.