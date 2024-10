Secuestran cinco armas de fuego por día en Mendoza

La actitud sospechosa lo delató a una cuadra de distancia y, pese a que intentó escapar corriendo, ahora tiene las manos sobre el capot de un patrullero, que con sus balizas azules lo enceguece. Está nervioso, pero finge estar bajo control porque cree no llevar nada que lo comprometa. Pero en una acequia, a unos metros, uno de los policías que lo ha detenido avisa: “La encontré”, mientras retira de la cuneta una vieja pistola. Es una de las cerca de mil que se ha secuestrado en lo que va del año en Mendoza en patrullajes y maniobras de rutina. Otras 400 se recuperaron en allanamientos y operativos especiales.

Para el Ministerio de Seguridad y Justicia mendocino es primordial sacar de las calles las armas de fuego porque se estima que entre el 70 y el 80% de los homicidios se cometen con ese armamento, al igual que en las grandes urbes del país. A esa conclusión llegaron los representantes en el último Consejo de Seguridad Interior realizado el mes pasado.

“Hay dos tipos de planes en relación con las armas de fuego: uno es el plan voluntario de entrega de armas, que está vigente pero no tracciona mucho, y otro es el plan compulsivo de retiro de armas, que es el que hemos instrumentado”, explica la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Según detalla a Los Andes, el plan de retiro consiste “en poner el foco en las armas como una cuestión de alerta especial para toda la Policía de Mendoza que realiza los distintos controles”. “En todos los operativos está puesto el foco, en el marco de estas directivas y este plan, en el control de armas como una cuestión fundamental”, especifica la funcionaria.

En lo que va del año, en Mendoza se han secuestrado, en promedio, 155 armas de fuego por mes. Es decir que se decomisan cinco por día. Se trata, en su mayoría, de pistolas de bajo calibre y de armas de fabricación casera llamadas “tumberas”, que utilizan un rudimentario pero efectivo mecanismo de acción. El resto son revólveres y algunas pocas armas largas, según detalla la ministra Rus.

Secuestran cinco armas de fuego por día en Mendoza. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Es en patrullajes preventivos y en maniobras de rutina donde más se secuestran armas actualmente, confiando en la intuición y experiencia de los policías de calle. “Esto habla bien de la directiva que se le ha dado a la Policía y la está cumpliendo: tenemos muchos más secuestros en el patrullaje, en las tareas de la Dirección General de Policía y en los puestos de control. En lo que va del año, ahí tenemos cerca mil secuestros de armas”, describe la ministra. En rigor, se trata de 974 pistolas, revólveres, tumberas y armas largas que han sido secuestradas a la fecha, un 132% más que el año pasado ya que, a esta altura en 2023, se habían decomisado 419 en patrullajes, de acuerdo a los registros oficiales.

En allanamientos realizados por los sabuesos de la Dirección General de Investigaciones, en sus distintas divisiones, el número de incautaciones es menor. “En investigaciones se va más sobre seguro porque, en un allanamiento, o se va a buscar el arma o se busca un delincuente. En los últimos nueve meses tenemos 400 armas secuestradas en allanamientos”, aclara Rus.

Y explica que, en comparación con el año pasado, la cantidad de secuestros es mayor porque se realizan más allanamientos y operativos.

Evaluación positiva

En el Ministerio de Seguridad y Justicia consideran que la cifra actual de decomisos es positiva. “Llevamos casi 1.400 armas secuestradas en nueve meses. Si hacemos un promedio, nos da 155 armas por mes, es decir que secuestramos cinco armas por día. En la comparativa, tenemos un poco más (de secuestros) que antes porque con este plan puntualizamos eso”, explica Rus.

Secuestran cinco armas de fuego por día en Mendoza. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

“Todo dato de producción de seguridad es positivo. Alguno puede decir: ¿'Esto quiere decir que hay más armas?, pero ¿vos tenés el número de las armas ilegales?, porque si lo tenés es que algo estás haciendo mal”, evalúa.

La imposibilidad de conocer la cifra de armas de fuego ilegales en la provincia ha llevado a buscar el detalle de cuántas son las registradas por legítimos usuarios. “Es fundamental conocer cuál es el espectro de legalidad en las armas para tener un mapa y saber que en Mendoza hay tantas personas con armas legales”, apunta Mercedes Rus.

Por ello la Provincia firmó, en marzo pasado, un convenio con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el organismo encargado de registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego en el país. “Mendoza no tenía, como no tenía ninguna provincia del país porque el Gobierno nacional anterior había dejado de informarlo, quiénes son los legítimos usuarios en el territorio. Esto ya se concretó y forma parte de este plan en relación con armas. Es una información certera de quiénes son los legítimos usuarios de la provincia”, detalla la ministra.

El control sobre ese armamento registrado permite posteriores investigaciones en caso de robos. “También nos interesa esta información porque tenemos que saber que quien tiene armas puede ser vulnerado en sus derechos de propiedad y le pueden robar esas armas, o que pueda tener algunas registradas bien y otras no”, puntualiza.

También existe un exhaustivo registro de las pistolas reglamentarias de los policías mendocinos, que suelen ser considerados trofeos de los delincuentes. Robarle el armamento a un uniformado suele dar cierto status en el mundo del hampa. El sistema de recupero de armas del personal policial, en caso de extravío o de robo, ha sufrido una modificación que está permitiendo un menor número de estas bajas.

“Por ley, la Policía tiene la obligación de custodia de todo el equipamiento provisto. Si ellos pierden o les roban esto, tienen que reponerlo. No atiende necesariamente una cuestión patrimonial para la institución, sino más que nada en poner el acento del deber de eso. El policía sabe que, si pierde un arma o se la roban, va a tener un proceso rápido donde se le va a descontar ese valor”, sentencia la mujer que tiene bajo su mando a los efectivos de Mendoza.

“Existe el riesgo de que esa arma que se le roba a un efectivo pase a manos de delincuentes, por eso hay que poner el acento en ese punto”, enfatiza.

Robos y homicidios

En la Fuerza policial tienen en claro que “las armas que se secuestran son robos a mano armada que se previenen” porque la mayoría son recuperadas de manos de delincuentes, estén aptas para el disparo o no.

“Hay mucha cantidad de armas que no son aptas para el disparo pero son elementos válidos para amedrentar a la víctima, que no sabe si dispara o no, y obviamente es un elemento contundente que genera un estado de vulnerabilidad”, admite la funcionaria consultada. En los decomisos se ven viejos revólveres, incluso sin cachas o donde la empuñadura ha sido reemplazada por cinta aisladora. Otros carecen de tambor pero en la frenética secuencia de un atraco, donde reina el terror, la víctima se somete ante el riesgo de recibir un disparo.

Pero hay otra problemática con peores consecuencias: los homicidios. “De acuerdo a los datos del Consejo (de Seguridad Interior), donde hay mucha información comparativa, todas las provincias coinciden en que entre un 70 y un 80 por ciento de los homicidios son por medio de arma de fuego”, destaca la ministra de Seguridad y Justicia.

Secuestran cinco armas de fuego por día en Mendoza. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Y añade: “Desde febrero eso no ha variado: en Mendoza el 70% de los homicidios que teníamos en ese momento era con armas de fuego y hoy es igual, con lo cual, es fundamental poner el acento en el tema armas”.

En el mundillo del narcotráfico las pistolas son “herramientas” de uso cotidiano, sobre todo de los llamados “soldaditos”, pero la cifra es menor en allanamientos es busca de drogas. “Este año hemos hecho la mayor cantidad de allanamientos contra el narcotráfico en el menor tiempo de la historia, desde el nuevo Código Procesal, pero ahí no se secuestran tantas armas”, aclara Rus.

Balas, preciado tesoro

Una vez que accede a un arma de fuego, el hampón tendrá una dificultad para usarla: tener municiones.

“Lo que tienen más difícil es el acceso a las balas, por eso hay que tener también un fuerte control sobre eso. Es lo que les cuesta más conseguir porque no pueden comprarlas”, explica Mercedes Rus.

Secuestran cinco armas de fuego por día en Mendoza. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Y admite que, “a la víctima, para vulnerarla y tener un resultado positivo, al ladrón le basta con llevar el arma, aunque no esté cargada”. “Pero a mí me interesa que, además, no haya un riesgo contra la integridad de esa víctima. Entonces, en la medida en que lo difícil le sea seguir consiguiendo esas balas, para mí es importante”, asegura.

Y concluye: “Diría que el 80% de los homicidios son temas interpersonales, con lo cual esa persona que quiere matar a otra, en general, tiene el arma cargada o se las rebusca para conseguir balas”.

3.000 serán destruidas próximamente

El Ministerio de Seguridad y Justicia ha separado 3.000 armas secuestradas, que serán destruidas en breve.