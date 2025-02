Saladillo: golpeó a su hija por andar en moto sin casco y dio una insólita justificación

Un video de violencia familiar en Saladillo circuló por las redes sociales y generó indignación en los usuarios. En él, un hombre fue filmado golpeando a su hija por andar en moto sin casco, mientras intentaba justificarse ante los vecinos: “Prefiero pegarle una piña y que no se mate” .

Ahora, tras los fuertes cuestionamientos que despertó el hecho, el padre dio una insólita justificación. "Se me pone la piel de gallina al verlo, porque no me pude controlar”, explicó este martes Sergio Martínez, el protagonista de la grabación que despertó fuertes críticas durante las últimas horas.