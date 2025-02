Quinto día sin noticias de Lian Flores: la fiscal dijo que "no hay indicio de un delito federal"

La fiscal adjunta Bettina Croppi dio una conferencia de prensa desde la casa del menor de tres años y aseguró que por ahora "no hay indicios de un delito federal" y habló de las pesquisas realizadas.

"Desde el minuto cero del hecho comenzó a trabajar el equipo del Ministerio Público Fiscal con dos objetivos a realizar. El primero es estar en el terreno, donde se revelan las evidencias, y luego con la fiscalía general, que se hace cargo de la investigación para procesar dichas pruebas, solicitar allanamientos, declaraciones y peritajes", sumó.

A su vez, destacó que el domingo se evaluó disparar el Alerta Sofía tras la autorización del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), ya que se requiere una serie de elementos. Se sumó además un sistema a 100 kilómetros a la redonda en todos los celulares con la foto de Lian.

La fiscal sumó también que, en estos momentos, hay más de 300 efectivos trabajando en la zona, 14 drones, patrullas rurales y la división canes. A su vez, se realizaron cuadrantes para rastrillar a pie y a caballo.

Aunque la causa esté bajo secreto de sumario, Croppi indicó que hasta ahora no hay antecedentes penales, así como tampoco detenidos: "No tenemos, hasta el momento, indicios de un delito federal, aun así, no descartamos nada".

A casi 4 días de la desaparición del menor, las autoridades no revelan cuál es la conjetura principal que manejan, mientras que tampoco se comenzó con el análisis de los celulares y vehículos.