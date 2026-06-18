Primera condena de la Fiscalía de Flagrancia: 10 meses de prisión para un ladrón que cometió un "grosero error de cálculo"

Hace 10 días Pedro Sánchez quiso robar una rueda de auxilio de un auto, pero no pudo: era más grande que la ventanilla que había roto para sacarla. Hoy fue condenado.

El intento de robo fue seguido por las cámaras de seguridad. Archivo.

Durante un juicio abreviado el Juzgado Penal Colegiado N° 1 condenó a un ladrón que quiso robar una rueda de auxilio de un auto, cerrando así la primera investigación realizada —en sólo 10 días— por la nueva Fiscalía de Flagrancia.

Esta mañana, la jueza Alejandra condenó a Pedro Renzo Sánchez Mesa (43) a 10 meses de prisión efectiva por el delito de tentativa de robo simple. La pena se unificó con otra anterior, de ejecución condicional, de 3 meses de cárcel, por el delito de robo y hurto simple, que había sido establecida el 24 de abril pasado.

La nueva condena fue el cierre de un juicio abreviado en el que el ayudante fiscal Tabaré Ezcurra, bajo los lineamientos de la fiscal Florencia Díaz Peralta, llegó a un acuerdo con la defensa del acusado: frente a la reincidencia del delincuente, la fiscalía solicitó la revocación de la pena anterior y la unificación con la pena de 7 meses establecida tras el hecho en flagrancia ocurrido el pasado 8 de junio, es decir, hace sólo 10 días.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el frustrado robo se produjo en la madrugada del 8 de junio pasado, cerca de las 2:35, en las inmediaciones de las calles Fader y Cipolletti, en la Sexta Sección de la ciudad.

En ese lugar estaba estacionado un Renault Clio al que Pedro Sánchez inspeccionó y luego quiso abrir, para después romper la ventanilla trasera del lado derecho del vehículo.