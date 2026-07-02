El siniestro ocurrió a la altura de Anchoris, en Luján de Cuyo. Se suma a una jornada marcada por múltiples accidentes de tránsito debido a las bajas temperaturas y la calzada resbaladiza.

Otro vuelco en un día accidentado en Mendoza: un vehículo de Irrigación volcó sobre la Ruta 40

Otro vuelco en un día accidentado en Mendoza: un vehículo de Irrigación volcó sobre la Ruta 40

La seguidilla de accidentes de tránsito registrada este jueves en Mendoza sumó un nuevo episodio con el vuelco de un vehículo perteneciente al Departamento General de Irrigación sobre la Ruta 40, a la altura de Anchoris, en Luján de Cuyo.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado y el vehículo terminó volcado a un costado de la ruta.

El hecho se produjo en una jornada en la que las bajas temperaturas, las heladas y la presencia de hielo sobre la calzada provocaron numerosos siniestros viales en distintos puntos de la provincia.

Entre los accidentes registrados durante el día se encuentran un choque múltiple de cuatro vehículos sobre la Ruta 40, a la altura del puente sobre el río Mendoza; otro siniestro con cinco vehículos involucrados en la Ruta Panamericana, en el cruce con calle Pueyrredón; un camión que quedó atravesado sobre el puente de Elpidio González y Acceso Este tras perder el control; y el vuelco de la carga de otro camión en la Ruta Nacional 7, en el ingreso a Potrerillos.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al conducir, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde puede formarse hielo sobre la calzada, una de las principales causas de los incidentes registrados durante esta ola polar.