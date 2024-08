La Plata: un niño llevó un cuchillo a la escuela y amenazó a un compañero con “cortarle el cuello”

Un alumno armado con un cuchillo amenazó a uno de sus compañeros de seis años con “cortarle el cuello”. El hecho ocurrió en la Escuela Primaria N°2 de La Plata y dejó a los padres conmocionados por el hecho y generó preocupación y cuestionamientos sobre la seguridad y la falta de comunicación por parte de las autoridades de la institución.

Según relató la madre de la víctima en diálogo con C5N, el agresor ya había amenazado a su hijo la semana pasada. “Todos estaban al tanto de lo que había sucedido, pero ninguna autoridad del colegio me notificó”, afirmó.

Ayer el niño regresó a la escuela con la intención de cumplir su amenaza. Durante la clase, se sentó al lado de su compañero y le mostró el cuchillo que llevaba en la mochila, todo esto frente al resto de los alumnos.

La madre del niño habló con los medios. Foto: captura. C5N

Afortunadamente, algunos de los compañeros de clase notaron lo que estaba ocurriendo y alertaron a la maestra, quien intervino en la situación. Sin embargo, la madre de la víctima expresó su indignación al señalar que ni la docente ni la directora le informaron sobre el incidente cuando fue a recoger a su hijo. “Ya sabían que el nene la semana pasada había amenazado a mi hijo. Porque la mamá, después de que se armó todo el lío, dijo en el grupo que antes de venir le revisó la mochila”, explicó la mujer.

Este no sería el primer episodio violento protagonizado por el alumno en cuestión. La madre del niño amenazado relató que, según su hijo, el compañero agresor ya había mostrado comportamientos violentos en el pasado. “Estaban todos al tanto menos nosotros. O sea, yo me enteré por mi hijo que tiene 6 años, y me lo contó diciendo, ‘bueno mamá, ya sabemos cómo es, se enoja un poco, se molesta y después se le pasa’. El nene que llevó el cuchillo no lo llevaron a dirección”, sumó.