La abuela de Loan creen que el niño aún está vivo pero afirma que “ya no está en Corrientes”

Catalina Peña, la abuela de Loan Peña, cree que el niño de cinco años está con vida pero afirma que ya no se encuentra en Corrientes. En diálogo con diario Clarín, la mujer de 86 años dijo que reza para que el menor vuelva.

“Yo sueño todos los días con él, soñé que estaba bien. Lo sueño entre Brasil y Paraguay, pero le pido a Dios que lo devuelva porque ya no está en Corrientes”, dijo.

“Ya se tuvo que encontrar a Loan por algún lado, no lo encuentran ni muerto ni vivo, me dicen: ‘Puede ser un puma el que se lo comió’. Pero, ¿dónde van a encontrar un puma en estos montes? Yo creo que está bien”, dijo.

“Tengo la pieza de mis santos, me siento ahí y hablo con ellos, cuando me voy a acostar les digo: ‘Denme fuerzas, poder, para que viva más tiempo y logre tenerlo a Loan devuelta conmigo’. A San Antonio le pedí ayer, le dije: ‘Mirá a la distancia que está de nosotros’”,agregó.

La mujer les dijo a los periodistas que desde que Loan desapareció tiene un sueño recurrente donde ve al niño en Brasil o en Paraguay, al cuidado de un matrimonio.

“De Laudelina no sé nada, solo me dijeron que la llevaron presa a Ezeiza, lejos, para que nadie de la familia se vaya a verla, pero ahí hay familia. Tengo hijos ahí, cuatro viven en Buenos Aires. No sé yo el motivo de lo que pasó con ella. Primero la llevaron a Corrientes, luego a Goya y ahí la detuvieron”, dijo.

Catalina tuvo nueve hijos, tres fallecieron. José de 56 años es el padre de Loan, Laudelina, de 45, es una de las principales sospechosas de la desaparición.

“Nadie me va a atender ahora, no tengo más atención, por ahora los policías están día y noche, se relevan. Laudelina siempre venía, conversábamos, tomábamos mate. Estaba pensando en pedir para cuidar a mis nietos y hacernos compañía, pero me dijeron que no lo van a admitir porque hay asistentes sociales al cuidado de ellos”, expresa.