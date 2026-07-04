4 de julio de 2026 - 12:22

Hallaron un cuerpo en Uruguay e investigan si es uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

El cadáver fue encontrado en la costa de Atlántida y se ordenó la pericia forense para confirmar la identidad de la víctima.

Hallaron un cuerpo en Uruguay e investigan si es uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

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Los Andes | Redacción Policiales
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El hallazgo fue realizado por agentes de la Prefectura Nacional de Uruguay, que intervinieron en el lugar y dieron aviso a las autoridades judiciales.

Según la información oficial brindada a la Agencia Noticias Argentinas, el cadáver no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros, por lo que una de las principales hipótesis es que haya sido arrastrado por las corrientes y los fuertes vientos registrados en el Río de la Plata durante los últimos días.

La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó la realización de pericias forenses para establecer la causa de la muerte y confirmar la identidad de la víctima. Ese resultado será clave para determinar si se trata de uno de los pescadores argentinos buscados desde hace casi tres semanas.

Dos pescadores hallados sin vida

Hasta el momento fueron identificados los cuerpos de Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach, dos de los cinco hombres que salieron a pescar a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”.

Continúa la búsqueda de un grupo de pescadores que desaparecieron en el Rio de La Plata

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El cuerpo de Romegialli fue encontrado el 26 de junio, a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite con Uruguay, luego de que la tripulación de un buque mercante advirtiera la presencia de un cadáver flotando y alertara a la Armada uruguaya.

Dos días después, el 28 de junio, un nuevo rastrillaje permitió hallar el cuerpo de Carlos Kovach en aguas del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio. Posteriormente se confirmó su identidad.

Desesperante búsqueda

Los cinco hombres habían partido durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, para realizar una jornada de pesca de pejerrey. La última comunicación con la embarcación se registró entre las 6 y las 8.30 de ese día.

Al no regresar, sus familiares realizaron la denuncia y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda que abarcó distintos sectores del Río de la Plata, desde Hudson hasta las costas de Berisso, Ensenada y Magdalena, e incluso aguas jurisdiccionales de Uruguay.

La embarcación contaba con chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF, aunque, según trascendió, no tenía radiobaliza ni un sistema de posicionamiento electrónico, dispositivos que podrían haber facilitado su localización durante la emergencia.

La investigación continúa bajo distintas hipótesis, aunque los especialistas sostienen que las fuertes corrientes y las condiciones meteorológicas podrían haber desplazado la embarcación hacia una zona distinta de la prevista, lo que habría desencadenado la tragedia.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias realizadas en Uruguay, los operativos de búsqueda continúan para intentar localizar a los pescadores que permanecen desaparecidos.

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