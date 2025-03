El femicida de Carla Del Souc ya le había pegado en un boliche de Medrano: "Te vas y te arruino"

En esas primeras fojas del incipiente expediente, declaró también la hermana mayor de Carla, Gisel, y dijo que Carla le había contado que Acevedo le había pegado una cachetada y, agregó, que también la había tomado del cuello, pero esto último no fue ratificado por la víctima en el expediente. Incluso al recibirle la denuncia le consultaron si ella temía que Acevedo continuaría siendo violento. "No. Por el momento no, fue la primera vez", declaró.

La causa no avanzó. No hubo una revisión médica de posibles lesiones ni tampoco la incorporación de otras pruebas y, finalmente, Carla prefirió regresar con Federico Acevedo.

El final sería trágico. El sábado pasado, a las 21.30, Acevedo apuñaló a Carla en el cuello, matándola instantáneamente, y luego se autolesionó, provocándose la muerte.

En un posteo posterior al crimen, la hermana de la víctima recordó ese momento. "(…)Porque este hdp nos cagó la vida así de esa forma, xq lo subestimamos tanto? No logro entender, no dejo de sentir que podría haber echo algo más que aconsejarte y acompañarte siempre, quería tenerte tan cerquita mío que no sabía ya cómo hacer para que no te enojes por mis consejos para que me escuches , para que hubieras podido ver quién era realmente, pero tú corazón era tan noble tan puro que no pudiste nunca entender tanta maldad, tanta manipulación (…)”, escribió Gisel Del Souc.

La relación entre Carla y Federico, entre 2022 y 2025, no tuvo otras denuncias judiciales. Algunos sostienen que Acevedo era celoso y agresivo, pero eso no está reflejado en la Justicia.

Al contrario, en las redes y ante la mayoria de sus relaciones, se mostraban unidos y felices.

Justo un año antes del asesinato, el día del cumpleaños de Acevedo, Carla posteó:

Cumpleaños Federico Acevedo.jpeg

Hubo otras dos denuncias en contra de Federido Acevedo, pero ninguna avanzó.

En 2017 fue denunciado por robo agravado, una denuncia que tampoco prospero.

Antes, en 2015, había tenido otra denuncia por violencia de género radicada por quien en ese momento era su novia, pero el expediente no pasó del inicio, porque no se ratificó la denuncia.

Amor y violencia

Carla Janet Del Souc y Federico Daniel Acevedo comenzaron su relación amorosa hacia marzo de 2022, pero Federico y las hermanas Gisel y Carla se conocían de antes. Compartían salidas y juntadas eventualmente con amigos en común.

Tanto los padres de Federico Acevedo como los de Carla son conocidos en Rivadavia y ambas familias tienen muy buen concepto vecinal.

Los Del Souc se han dedicado especialmente al comercio e incluso Carla, además de ser docente y ejercer la profesión, trabajaba en un negocio y el sábado regresaba de esa labor cuando fue abordada por Federico.

Carla y Federico le habían alquilado una casa a Miguel Del Souc, tío de Carla. La vivienda está ubicada en Lavalle y Remedios de Escalada, sobre Lavalle y junto al mercado donde ocurrió el crimen, cuya construcción también pertenece a Del Souc y también está alquilada.

Carla y Federico se habían tomado unos días de descanso en febrero y habían viajado a Chile. Fue el último tiempo juntos. El 28 de febrero, ya de regreso en Rivadavia, se separaron.

Federico Acevedo nunca aceptó esto y acosaba a Carla, que por primera vez se mantenía firme en su decisión.

El sábado 22, a eso de las 21.30, Carla estaba regresando a su casa de Lavalle y Remedios de Escalada y fue sorprendida en la puerta por Federico. La mujer buscó refugio en el mercado. Acevedo entró tras ella, agarró un cuchillo que había en el mostrador, sin que las otras dos personas que estaban en el lugar alcanzaran a hacer nada, y apuñaló a Carla en el cuello, causándole la muerte instantánea. Después, se provocó heridas graves con el mismo cuchillo que, poco después, le provocarían la muerte.

El lunes al mediodía unas trescientas personas, casi todas mujeres, marcharon desde esa misma esquina hasta la Comisaría 13ª, recordando a Carla y pidiendo mayor atención para prevenir los hechos de violencia contra la mujer y los femicidios.