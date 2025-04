Difundieron las declaraciones indagatorias de los hermanos Kizcka: uno de ellos le pidió disculpas al otro

Al respecto, fuentes judiciales detallaron a la Agencia Noticias Argentinas que los defensores de los imputados solicitaron a los jueces que se hicieran públicos los testimonios . Acto seguido, al no encontrar objeciones del Ministerio Público Fiscal (MPF), los magistrados autorizaron que las declaraciones se divulguen en YouTube.

Luego llegó el turno del exlegislador del partido Activar, quien optó por prestar testimonio, pero se negó a contestar interrogaciones. "Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se imputan. Bajó juramento, sostengo que jamás en mi vida busqué, investigué, descargué y mucho menos compartí pornografía infantil", manifestó el menor de los hermanos, de 44 años.

Germán también remarcó que "en todos sus dispositivos electrónicos no hay nada". "Mire que me allanaron señor juez, fueron a mi casa, mi oficina en la cigarrera, mi oficina en la Legislatura, la vivienda de mis suegros y no encontraron nada", afirmó el exdiputado. Además denunció que la causa se trata de una "persecución política" porque el gobierno provincial "lo destruyó" tanto a él como a la "única fuerza opositora real de Misiones".

"Fui el único diputado de 40 que me opuse en reiteradas ocasiones a leyes nefastas que el Ejecutivo quería implementar en detrimento de la provincia", sostuvo, a la vez que sumó: "Por eso la Cámara se apresuró en expulsarme de forma inconstitucional, a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros". "Aún me siento y soy diputado de la provincia de Misiones", concluyó Germán Kizcka.