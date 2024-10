Cayó “El Colorado” Agüero, el hombre del video viral acusado de abusar de una comerciante en Ciudad

El hombre acusado de abusar de una joven comerciante en Ciudad y cuyo rostro se viralizó gracias a la difusión de un video que aportó la víctima, fue capturado anoche, confirmaron fuentes policiales.

Se trata de Maximiliano Gabriel Agüero Feris, de 30 años, alias “El Colorado”. Fue atrapado en el barrio San Martín. En dicha captura, el aprehendido agredió a personal policial, aseguraron las fuentes.

La detención se realizó en el Barrio San Martín, donde fue capturado tras un operativo de inteligencia. El sospechoso, con varios antecedentes penales fue trasladado a la Comisaría 6ª, donde permanece bajo custodia.

“Destacamos el trabajo de la Policía de Mendoza, que hace unos momentos detuvo al sospechoso gracias a tareas de inteligencia, investigaciones y la colaboración de la Dirección General de Policías”, subrayó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus

“El arresto fue posible gracias a las cámaras de vigilancia proporcionadas por el sector privado, así como al sistema integral de antecedentes de la provincia. Este sistema, recientemente implementado, permite acceder a un perfil completo de personas con antecedentes delictivos, facilitando la identificación de sospechosos. “Este sistema fue clave para localizar y detener a Agüero”, explicó Rus.

El abuso a una comerciante y el video viral

El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó a un comercio en la Sexta Sección y, tras amenazar a la empleada, intentó abusar de ella. Según el relato de la víctima, el agresor le ordenó que se dirigiera a la parte trasera del local y le entregara las llaves para cerrar la puerta.

“Yo estaba cerrando el negocio ya para irme y esta persona estaba caminando por adelante”, explicó la víctima en una entrevista para el Noticiero de Canal 7. El sujeto comenzó a hacer una serie de preguntas sobre el horario del comercio y después ingresó con la excusa de comprar un regalo.

“Ingreso al local y el ingresa atrás mío. En un momento me doy vuelta para mostrarle algo y cuando vuelvo a ver, él había cerrado la puerta y se me vino encima”, dijo la mujer quien prefirió resguardar su identidad.

“Me empezó a acorralar y me empezó a llevar cada vez más atrás y me empezó a mostrar como que tenía algo debajo del puño del buzo. Me dijo que me iba a matar, que le entregara la llave del local”, recordó.

Tal como se escucha en el video de la cámara de seguridad, la víctima le pidió al hombre que la dejara ir, pero él se negaba a hacerlo. Quería cerrar la puerta de entrada al negocio.

Los antecedentes de Maximiliano Gabriel Agüero Feris, acusado de abuso sexual

El detenido tiene antecedentes desde el 2013 por “hurto agravado por escalamiento”. Luego se le registran cinco ingresos más entre 2014 y 2023 por robos simple y agravados por el uso de arma de utilería.