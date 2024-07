Caso Loan: encontraron una abolladura y dio positivo la prueba de luminol en la camioneta de la exfuncionaria y el militar

Hoy se dieron a conocer los resultados preliminares de las pericias realizadas ayer a los dos vehículos de la exfuncionaria María Victoria Caillava y el exmilitar Carlos Pérez , en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña .

Las pericias realizadas en la camioneta Ford Ranger del matrimonio revelaron un golpe en el paragolpes delantero y una prueba de luminol positiva en una de las ruedas, lo que podría indicar la presencia de sangre. Los investigadores ahora intentan determinar si la sangre hallada pertenece al menor desaparecido.

Maria Victoria Caillava y Carlos Pérez. Foto: Facebook.

El informe preliminar indicó que hay un hundimiento en el chapón del paragolpes delantero del vehículo, que el matrimonio utilizó para asistir a un almuerzo en la casa de Catalina Peña. Además, la prueba de luminol realizada a todo el vehículo dio positiva en la rueda delantera derecha, donde se encontró una sustancia roja. Los peritos están analizando si se trata de sangre humana, sangre animal o algún material corrosivo.

Fuentes del caso confirmaron que en las nuevas pericias también se hallaron manchas hemáticas dentro del vehículo de María Victoria Caillava y Carlos Pérez. Sin embargo, aún restan detalles por concluir en la pericia.

Búsqueda de Loan en Corrientes.

Si los estudios comprueban que se trata de sangre y es de Loan Danilo Peña, la hipótesis del accidente de tránsito declarado por Laudelina Peña , tía de Loan, cobra fuerza. Cabe recordar que la mujer afirmó que el matrimonio atropelló a su sobrino Loan y trasladó su cuerpo en una camioneta Ford Ranger blanca.

La declaración de Laudelina Peña sobre el supuesto accidente de Loan en Corrientes .

Además, involucró al comisario Walter Oscar Maciel como cómplice en las amenazas para mantener el hecho en silencio. “Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en el campo”, aseguró Laudelina en su denuncia.

Relató que, tras el atropello, Victoria Caillava la obligó a declarar que Loan se había perdido en el campo y a plantar el zapato del niño para desviar la atención de las autoridades.