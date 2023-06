Asesinato de una preceptora de Guaymallén: “Fue mucho más que un simple robo que salió mal”

Comenzó hoy la ronda de testigos en el juicio por jurado que enfrenta Tomás Agustín Rojos Baro (25), quien está acusado de haber asesinado a Hilda Elvira Vedia (49), una preceptora del barrio Covimet de Rodeo de la Cruz que agonizó durante 17 días en el hospital Central, tras recibir un balazo en el pecho.

Rojos está acusado del delito de homicidio en ocasión de robo y enfrenta un juicio por jurado en el que los 12 integrantes de tribunal deberá establecer su culpabilidad o su inocencia.

Ayer, el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, dio la teoría de caso: “Fue mucho más que un simple robo que salió mal”, dijo, abriendo su alegato de acusación.

El Fiscal Fernando Guzzo durante los alegatos de juicio por la muerte de Hilda Elvira Vedia (49). / Gentileza Poder Judicial

El fiscal repasó cómo se produjo el frustrado robo que terminó con la vida de Vedia el martes13 de junio de 2021. En tanto que la fiscal de Homicidios Claudia Ríos adelantó las pruebas que el jurado deberá analizar: las declaraciones de los hijos de la víctima, el audio del CEO, los indicios recogidos por Científica y la declaraciones del personal de balística, personal de la Unidad Investigativa de Homicidios y el doctor Marino que hablará sobre las huellas halladas en el lugar, entre ellas un ADN.

Jimena Villanueva, querellante oficial, tal como hizo la fiscalía se mostró a favor del a culpabilidad del acusado en tanto que Martín Yolano, defensor de Rojos adelantó que solicitará al tribunal la absolución de su cliente.

“Agustín Rojos no tuvo nada que ver con la muerte de la señora Vedia. El disparo no fue producido por él. No participó de ningún robo. Nunca fue un robo. Rojos prestó declaración y dijo quiénes fueron los autores con nombre y apellido no las veo acá.

Un disparo desde arriba del portón

El 13 de julio de 2021 Vedia se encontraba dentro de su casa, ubicada en la manzana “L” del barrio Covimet, cuando alrededor de las 23.30 sintió que alguien golpeaba su portón.

La víctima y su hijo advirtieron que estaban ante la presencia de delincuentes y no los dejaron pasar. Vedia se comunicó con el 911: en la grabación del Centro Estratégico de Operaciones quedó registrado el relato que hacía la mujer. Desesperada, gritaba e indicaba que se trataba de un robo, hasta que se escuchó un disparo. Tras la detonación fue su hijo quien tomó el teléfono e informó el lugar donde debía acudir la Policía. Elvira ya estaba desplomada en el suelo luego de que el ladrón que estaba trepando le disparara desde arriba.

La mujer quedó internada en grave estado ya que la bala le afectó el páncreas y el hígado, por lo que debió ser internada en terapia intensiva del hospital Central, donde, finalmente, murió el viernes 30 de julio de 2021, minutos antes de las 22 por un shock séptico.

Cuando llegaron los móviles policiales, los delincuentes ya no estaban, pero los efectivos tomaron conocimiento de que se habían fugado a bordo de un auto sin lograr robar nada.