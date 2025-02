Pistolas Taser: el Gobierno enviará en los próximos días el proyecto que habilita el uso de preventores

El Gobierno provincial enviará en los próximos días a la Legislatura un proyecto que regula la seguridad municipal y contempla la habilitación del uso de pistolas taser en todos los cuerpos de preventores que hay en la Provincia. La propuesta surge tras la iniciativa del intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez , de sumar las primeras 30 armas no letales a los agentes de su municipio.

Es decir que la habiitación del uso de armas disuasivas no estará dirigida puntualmente para la Ciudad de Mendoza , sino que todos los municipios que cuentan con cuerpos de preventores , contarán con un marco regulatorio acorde para poder incorporarlas. " En los próximos días quedará listo ", aseguran desde el entorno de Rus, aunque sin dar precisiones de una fecha específica.

"Les pido a las fuerzas políticas de la Legislatura que acompañen esta iniciativa que va a presentar la ministra y yo voy a impulsar. Pero tampoco me puedo quedar de brazos cruzados si la oposición no acompaña en la Legislatura y estamos trabajando en alternativas, que hablamos con la ministra Patricia Bullrich" , señaló este lunes el jefe comunal en diálogo con Radio Nihuil.

El intendente se reunió la semana pasada en Buenos Aires con la ministra de Seguridad de la Nación y ella le informó que el municipio tiene la posibilidad de registrarse como "usuario colectivo" de pistolas Taser para lograr la autorización de uso, por parte del gobierno nacional.

Además, contó que un equipo de funcionarios de Seguridad y de Recursos Humanos del municipio ya están trabajando para "identificar los perfiles más apropiados para utilizar estos dispositivos". El objetivo es seleccionar a 40 preventores para que sean capacitados por el Ministerio de Seguridad en el uso de las Taser. "También tuvimos el ofrecimiento de Patricia Bullrich, de capacitar con entrenamiento de la Policía Federal a nuestros preventores. Vamos a hacer todo lo que hay que hacer", afirmó Suárez.

Ulpiano Suárez-Patricia Bullrich.jpeg

Actualmente las Taser están bajo la órbita de los efectivos de cuerpos especializados, como el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quienes las emplean en situaciones contempladas dentro del protocolo. Entre los contextos autorizados para su uso se encuentran secuestros extorsivos, atrincheramientos, restricciones a la libertad y otros.

Según informó el intendente, la compra de unas 30 pistolas Taser para los preventores saldrá del acuerdo extrajudicial que se dio con la Provincia tras el conflicto por la falta de actualización del Fondo Compensador, en la que recibirá la comuna $1.200 millones en todo el 2025 (a razón de $100 millones por mes).

Además, agregó que luego de reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, la intención es ingresar en la propia licitación provincial, donde se adquirirán 100 pistolas Taser. Según el presupuesto, el Poder Ejecutivo invertirá $806,3 millones en las pistolas más 300 cartuchos de corta y larga distancia, lo que da un valor promedio de unos $8 millones por arma no letal.

Cautela y críticas en la oposición

El presidente de la Bicameral de Seguridad en la Legislatura y Jefe del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, tomó con cautela el anuncio del Gobierno y el entusiasmo de Suárez.

"El peronismo se va a dar un debate a los fines de fijar una posición sobre la utilización de este armamento. Hay que evaluar muy bien la utilización de este tipo de tecnología, como así también los protocolos y las capacitaciones que se harán. Son cuestiones de suma importancia, que sí o sí tienen que conocerse y se debe contar con la información pertinente, para tener una postura", le respondió a este medio.

Por su parte, el senador Gabriel Pradines (Pro), señaló que desde su bancada están "abiertos a la discusión en términos generales, pero hay que evaluarlo en profundidad, porque se deberá tener en cuenta la formación técnica de los preventores".

"No es para cualquiera. La ley debe regular a los preventores en todas las municipales", indicó el presidente del partido amarillo a nivel local. Y agregó: "El intendente se está comprando un tema que no es de su competencia, como es la prevención del delito, cuando debería resolverlo el Gobernador que poco hace por la seguridad en la provincia".

En tanto, el titular del Interbloque de La Unión Mendocina (LUM) en la Cámara Baja, Jorge Difonso, fue más tajante: "El Gobierno debe mejorar la seguridad de Mendoza en serio. Con un plan concreto y no con medidas espamodicas para generar ruido. Son medidas para la tribuna. Mendoza es tierra de nadie".

Por último, el diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) opinó por su lado: "Si a los preventores no les pensamos una función real, no sirven más que para ocuparse de los accidentes de tránsito. Si queremos que colaboren con la seguridad, tenemos que pensar no solamente en que porten algún tipo de arma disuasiva sino también que elementos de protección les vamos a proveer".

"Hay que ser concientes que los preventores no tienen ni un chaleco antibalas, ni nada por el estilo. Hay que pensarlo de manera integral, pero esto tampoco tiene que servir para que la Provincia se desligue de la responsabilidad que tiene y hay que plantear un plan eficiente, porque un municipio no puede salir a resolver la falta de policías que hay, porque la Provincia ha reducido el número en más de la mitad de uniformados", consideró.