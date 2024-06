Reflexiones sobre las afirmaciones de un político.

Miguel Ángel Pichetto entiende que no mantener mensualidades de privilegio (no corresponde llamarlas pensiones, ni jubilaciones) para los mandatarios salientes es no tener “ningún interés en defender la Argentina.” ¿Qué relación hay entre lo uno y lo otro? ¿En qué se ejerce la defensa de la Argentina al mantener las jubilaciones de privilegio de esos mandatarios?