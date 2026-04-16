Nueve clubes Mendocinos van por el Oro

Comenzó en Mendoza a rodar la bocha en el estadio de Hockey Césped de Parque San Vicente en Godoy Cruz. Hasta el domingo se disputan dos torneos regionales en forma simultánea el de categoría "A" y la serie "B". Serán nueve formaciones de clubes mendocinos las que buscarán llegar a la final y ganar la medalla dorada.

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Además del estadio Ciudad de Godoy Cruz, algunos juegos se disputan en los clubes Marista RC y Liceo RC

Maristas de San Rafael y Barrio Parque de Córdoba son los dos equipos favoritos en los papeles para ganar en ambas versiones, pero los partidos hay que jugarlos antes de emitir un veredicto final.

En cuanto al Regional "A", en la zona "A" estarán presentes Obras, Teqüé, La Tablada y Maristas de San Rafael, mientras que en el emparejamiento "B" jugarán Universidad Nacional de Cuyo, Liceo, Universidad Nacional de Río Cuarto y Tala Rugby Club.

En el marco del Regional de Clubes "B", también los participantes estarán divididos en dos zona, en una estarán Tacurú, Lomas de Rivadavia, El Carmen y Barrio Parque, mientras que por el otro aparecen club Alemán "A", Vistalba, Marista Rugby Club "B" y Universitario de San Juan "A". En esta serie Barrio parque es el gran candidato a dar la vuelta olímpica.

maristas Las chicas de Maristas de San Rafael están disputando el torneo Regional "A" en Mendoza Gentileza

Partidos en el Regional de Hockey Césped

Maristas vs. Teqüe; obras VS La Tablada; UN Cuyo vs Liceo; Tacuru vs. Lomas de Rivadavia; Club Aleman vs. Marista; Universitario vs. Vistalba; Obras Vs. teque; La tablada vs. Maristas de San Rafael; LIceo vs. UN Rio IV y UN Cuyo VS. El Tala.