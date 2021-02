WhatsApp: las funcionalidades que vas a perder si no aceptás las actualizaciones de seguridad

Las nuevas condiciones de WhatsApp siguen causando sorpresa e indignación entre sus usuarios. Es que a partir de ahora, se deberán aceptar las nuevas actualizaciones sino la red más famosa de mensajería no permitirá leer los mensajes.

La semana pasada, WhatsApp anunció que iba a añadir un banner en la parte superior de la aplicación para explicar mejor los cambios en sus condiciones de uso. Sin embargo, muchos usuarios decidieron no aceptar las nuevas condiciones de la aplicación. Pero ahora, la compañía ha revelado las consecuencia de lo que pasará si los usuarios no aceptan las nuevas condiciones para poder seguir teniendo la funcionalidad completa de WhatsApp desde el 15 de mayo.

Esto quiere decir que si no se aceptan las nuevas condiciones, los usuarios podrán seguir recibiendo llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar ningún mensaje desde la aplicación. Esto se mantiene así durante un tiempo no determinado, aunque luego es posible restaurar los mensajes de WhatsApp que tengamos almacenados localmente en una copia de seguridad.

Invasión publicitaria: WhatsApp mostrará anuncios en su aplicación

El problema es que, si no se usa WhatsApp durante 120 días, el servicio eliminará tu cuenta. Por eso, los usuarios se verán practicamente obligados a aceptar las nuevas actualizaciones que si bien podrán seguir usando Whatsapp, se limitarán casi todas sus funciones.

WhatsApp compartirá tus datos con Facebook

Hace un tiempo Mark Zuckerberg, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, había dicho que se vendría una integración entre sus servicios y esta actualización es parte de eso. Además, en diciembre el sitio WABetaInfo había adelantado algunos detalles de esta actualización.