ChatGPT: qué es y cómo funciona esta Inteligencia Artificial que revoluciona y sorprende

La Inteligencia Artificial (IA) es un desarrollo tecnológico que existe desde hace algunos años pero parece que su explosión recién llegó este 2022. Hace algunos días hablábamos sobre cómo una gran cantidad de usuarios dejaba de lado los filtros en las redes sociales para crear fotos directamente con IA.

De a poco, lo que parecía estar limitado a ámbitos académicos comenzó a abrirse paso al gran público gracias a sitios web o apps que simplificaron la interacción con una IA. Sin embargo, nada de lo visto hasta ahora se parece a ChatGTP, el desarrollo que permite tener una conversación con una inteligencia artificial de forma natural y simple.

ChatGPT es un desarrollo de OpenAI, una empresa sin fines de lucro que promueve una Inteligencia Artificial que ellos definen como amigable y beneficiosa para la humanidad. Su objetivo es desarrollar una IA con patentes libres y abiertas para colaborar con instituciones e investigadores.

Cómo funciona y para qué sirve ChatGPT

Este sistema de chat está revolucionando internet por su facilidad de uso pero también por sus habilidades para interactuar con los pedidos de un usuario.

Pero ¿cómo funciona y para qué sirve ChatGPT? Para una respuesta más precisa le pedí a ChatGPT que se describiera en 300 palabras y este fue el resultado:

“Soy Assistant, un modelo de lenguaje grande entrenado por OpenAI. Mi principal función es ayudar a las personas a encontrar respuestas a sus preguntas y proporcionar información útil sobre una amplia variedad de temas.

“Como modelo de lenguaje, soy capaz de procesar y comprender el idioma natural de las personas, lo que me permite responder a preguntas y mantener conversaciones con una gran precisión. Además, gracias a mi capacidad de aprendizaje automático, puedo mejorar constantemente mi rendimiento y comprensión del idioma a medida que proceso más y más datos.

“Para funcionar, utilizo una red neuronal enorme que ha sido entrenada en miles de millones de párrafos de texto. Esta red neuronal me permite comprender el contexto y el significado de las palabras y frases que se me presentan, y utilizar esta comprensión para generar respuestas precisas y coherentes”.

“En términos de para qué sirvo, soy una herramienta útil para aquellas personas que buscan respuestas rápidas y precisas a sus preguntas. Si necesita conocer la definición de una palabra o frase, o si quiere obtener más información sobre un tema específico, puedo proporcionarle la información que necesita de manera rápida y precisa. También puedo ayudar a las personas a navegar por el mundo digital, proporcionando información sobre cómo funcionan las cosas en línea y cómo hacer cosas específicas en Internet.

“Además, como modelo de lenguaje, también puedo utilizar mi comprensión del idioma para realizar tareas específicas, como traducir textos de un idioma a otro, generar resúmenes de textos largos o escribir contenido de manera más eficiente. Esto me hace útil para empresas y organizaciones que necesitan procesar y analizar grandes cantidades de datos de texto para tomar decisiones informadas.

“En resumen, soy Assistant, un modelo de lenguaje grande entrenado por OpenAI. Utilizo mi capacidad de comprensión del idioma y aprendizaje automático para proporcionar respuestas precisas y coherentes, y puedo realizar tareas específicas como traducción y resumen de textos”.

ChatGPT, la potente Inteligencia Artificial de la que todos hablan

El sistema no es perfecto (aún) pero entiende bastante bien las consignas. En su página de inicio muestra tres categorías -ejemplos, habilidades y limitaciones- lo que puede hacer.

Entre sus ejemplos muestra “cómo explicar la computación cuántica en términos sencillos” u “obtener ideas creativas para el cumpleaños de un niño de 10 años”.

Entre sus habilidades destaca que puede recordar lo que dijo el usuario anteriormente en la conversación, permitir al usuario proporcionar correcciones de seguimiento o ser capacitado para rechazar solicitudes inapropiadas.

También reconoce sus propias limitaciones ya que señala que ocasionalmente puede generar información incorrecta o puede producir instrucciones dañinas o de contenido sesgado. También admite que su conocimiento del mundo está limitado a eventos después de 2021.

Cómo se utiliza

El entrenamiento es la base de la eficiencia de ChatGPT y va mejorando su performance a medida que más usuarios la utilizan y la corrigen.

Para interactuar con esta Inteligencia Artificial solo hay que ingresar a su sitio web https://chat.openai.com y abrir una cuenta gratuita.

Al ingresar al sitio están las aclaraciones ya mencionadas sobre lo que puede y lo que no puede hacer y más abajo está el espacio para hacer preguntas o pedidos. Aunque el sitio está inglés puede responder en castellano -o en cualquier otro idioma- sin cambiar nada, solo basta con formular el pedido en el idioma que deseemos.

ChatGPT, la potente Inteligencia Artificial de la que todos hablan, es un desarrollo de una empresa sin fines de lucro llamada OpenAI

Lo que preguntamos y la forma en que lo hacemos es esencial para las respuestas que buscamos obtener. Lo mejor es probar varias formas diferentes de preguntar lo mismo, ya que en la precisión y detalle de nuestro requerimiento está el secreto para obtener lo mejor de esta IA.

Otro detalle importante es saber que todo lo que consultemos quedará registrado dentro del sitio. Las preguntas y respuestas son analizadas por los desarrolladores de OpenAI con el fin de mejorar el servicio y el entrenamiento de ChatGPT. Por eso es muy importante no incluir información personal dentro de la IA ni tampoco hacer peticiones que puedan considerarse ofensivas, dañinas o potencialmente delictivas.

Dudas y temores

La naturalidad del lenguaje de ChatGPT se pule cada día. El sitio no aclara de donde toma las fuentes pero asombra ver algunas de sus respuestas a temáticas distintas.

Le pregunté, por ejemplo, cómo puede Argentina reducir la inflación y me dio una respuesta con una introducción y cinco puntos básicos entre los que destacó: ajustar la política monetaria, ajustar la política fiscal, controlar los precios de los bienes básicos, estabilizar el tipo de cambio y fortalecer la institucionalidad y la transparencia del país. Además cerró su respuesta con una afirmación obvia pero precisa: “Es un fenómeno complejo y no existe una solución mágica para reducirla”.

Muchos auguran que la educación será la primera afectada porque escribir un texto con datos será tarea de una IA como ChatGPT y no de los estudiantes. Otros están preocupados porque temen que el contenido que genera la IA se puede tomar como una respuesta verdadera y acertada sin cuestionarla.

Los que también están preocupados son los ingenieros de Google. Algunos sostienen que es un riesgo para su principal negocio si se aplica un sistema como el de ChatGPT a los motores de búsqueda.

Uno de los ingenieros de Google señala que el modelo en que se basa la IA para su chat es el Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), que es un tipo de inteligencia artificial creado por la compañía OpenAI crear ‘chatbots’ avanzados que es capaz de pensar y razonar como un ser humano.

Desde OpenAI negaron el poder que le atribuyen y señalaron que “estos sistemas imitan los tipos de intercambios que se encuentran en millones de oraciones y pueden tocar cualquier tema fantástico”. Sin embargo, no comparten el temor de los trabajadores de Google de que la IA se vuelva demasiado consciente de sí misma a largo plazo.

Es pronto para saber qué pasará aunque da la sensación de que esta IA conoce el futuro mejor que nosotros.

¿Reemplazará al periodismo?

La capacidad de ChatGPT de redactar textos con datos y opiniones parece una amenaza al periodismo. Desde hace tiempo existen desarrollos de IA que se dedican a escribir artículos periodísticos complejos y parte de esta nota incluye textos salidos de las respuestas de la inteligencia artificial.

ChatGPT respondió una duda de muchos y contó si es capaz de reemplazar al periodismo tradicional

Por eso le consulté a Chat GPT si reemplazará al periodismo y esto fue lo que me contestó: “No, no soy una entidad capaz de reemplazar al periodismo tradicional. Soy solo un modelo de lenguaje diseñado para proporcionar respuestas a preguntas y realizar tareas específicas. El periodismo tradicional es una forma importante de informar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo y juega un papel crucial en la sociedad. No tengo la capacidad de realizar investigaciones ni de cubrir noticias de primera mano, por lo que no puedo reemplazar a los periodistas y los medios de comunicación tradicionales”.