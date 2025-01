Un patinador se salvó de la tragedia aérea en Washington gracias a su perro: la razón que le impidió viajar

Un patinador artístico mexicano salvó su vida luego de que un inconveniente con su perro le impidiera tomar el avión de American Airlines que se estrelló en Washington D.C., Estados Unidos . Las autoridades del aeropuerto de Wichita, en el estado de Kansas, no lo dejaron subir y optó por viajar en auto.

Pese a que llegó al aeropuerto sin inconvenientes, el deportista mexicano no pudo abordar el avión. Según informaron, el perro con el que pretendía viajar superaba el tamaño permitido para animales de compañía en la cabina, por lo que no se le autorizó la entrada.

Tragedia aérea en Washington El deportista Jon Maravilla que evitó la tragedia aérea en Washington / Instagram @jonandsaya

“No quería dejar a mi perro”, asumió

"Era nuestro vuelo de regreso. No entendía por qué de repente ya no era posible traer a mi perro. No podía dejarlo atrás, así que decidimos conducir por la ruta", dijo el patinador a la agencia Ria Novosti.