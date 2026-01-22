22 de enero de 2026 - 12:34

Tierra de Mujeres: la comunidad de Oregón donde no viven hombres y que lleva 48 años sin delitos

Se trata de un enclave de Oregón que sobrevive hace casi medio siglo sin conexión a la red, con alimentos propios y una ley de convivencia extrema.

Por Cristian Reta

En un rincón del noroeste de Estados Unidos existe un modelo de convivencia que parece desafiar la lógica del mundo moderno. Con mil acres de terreno y una gestión colectiva estricta, este espacio habitado exclusivamente por mujeres ha logrado algo casi imposible: mantener una tasa cero de criminalidad durante 48 años consecutivos.

Cómo sobreviven fuera del sistema tradicional

La comunidad, conocida como Tierra de Mujeres, no es una ciudad convencional, sino un asentamiento diseñado para ser completamente autosuficiente. Las residentes han logrado desconectarse de los sistemas tradicionales de servicios públicos, lo que les permite una autonomía casi total frente a la economía externa.

  • Energía propia: Utilizan paneles solares para generar la electricidad necesaria en el predio.
  • Gestión del agua: El suministro se obtiene a través de sistemas de gravedad, eliminando la dependencia de redes hídricas externas.
  • Soberanía alimentaria: Cultivan más del 80 % de los alimentos que consumen dentro de sus mil acres.

Este estilo de vida se traduce en un costo operativo sorprendentemente bajo. El gasto mensual de la comunidad rara vez supera los 500 dólares, una cifra mínima si se tiene en cuenta la estabilidad y la infraestructura que han logrado mantener desde los años setenta.

image

La regla de los hijos varones y el consenso absoluto

Sin embargo, la estabilidad de este experimento social se basa en normas que generan un intenso debate. La más controversial es la prohibición de criar niños varones dentro del territorio. Si una residente da a luz a un varón, la normativa establece que debe abandonar temporalmente la comunidad hasta que el menor sea lo suficientemente mayor para vivir fuera de ella.

Esta medida no se aplica como un castigo, sino como una herramienta para preservar el entorno exclusivamente femenino tal como fue concebido originalmente. Esta coherencia con su propósito fundacional es lo que, según sus miembros, explica la longevidad del proyecto.

image

Un filtro de ingreso casi imposible de superar

Entrar a formar parte de Tierra de Mujeres no es una decisión que dependa solo del deseo de la interesada. El sistema de ingreso es uno de los más rigurosos que existen: solo se accede por invitación y la aprobación debe ser por voto unánime del 100 % de las residentes.

Basta con que una sola mujer vote en contra para que la solicitud sea rechazada de inmediato. Este sistema de consenso absoluto garantiza que no existan fisuras internas y que todas las personas que habitan el terreno compartan la misma visión de vida colectiva y seguridad.

image

Lo que comenzó en los años setenta como un asentamiento alternativo, hoy se consolida como un experimento social funcional y sostenible. Es un espacio donde la seguridad no es un concepto teórico, sino una práctica cotidiana respaldada por casi cinco décadas de convivencia sin delitos.

