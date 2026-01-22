Tierra de Mujeres: la comunidad de Oregón donde no viven hombres y que lleva 48 años sin delitos

En un rincón del noroeste de Estados Unidos existe un modelo de convivencia que parece desafiar la lógica del mundo moderno. Con mil acres de terreno y una gestión colectiva estricta, este espacio habitado exclusivamente por mujeres ha logrado algo casi imposible: mantener una tasa cero de criminalidad durante 48 años consecutivos.

La comunidad, conocida como Tierra de Mujeres , no es una ciudad convencional, sino un asentamiento diseñado para ser completamente autosuficiente. Las residentes han logrado desconectarse de los sistemas tradicionales de servicios públicos , lo que les permite una autonomía casi total frente a la economía externa.

Para lograr este nivel de independencia, han implementado soluciones prácticas que impactan en su economía diaria:

Este estilo de vida se traduce en un costo operativo sorprendentemente bajo. El gasto mensual de la comunidad rara vez supera los 500 dólares , una cifra mínima si se tiene en cuenta la estabilidad y la infraestructura que han logrado mantener desde los años setenta.

Sin embargo, la estabilidad de este experimento social se basa en normas que generan un intenso debate. La más controversial es la prohibición de criar niños varones dentro del territorio. Si una residente da a luz a un varón, la normativa establece que debe abandonar temporalmente la comunidad hasta que el menor sea lo suficientemente mayor para vivir fuera de ella.

Esta medida no se aplica como un castigo, sino como una herramienta para preservar el entorno exclusivamente femenino tal como fue concebido originalmente. Esta coherencia con su propósito fundacional es lo que, según sus miembros, explica la longevidad del proyecto.

Un filtro de ingreso casi imposible de superar

Entrar a formar parte de Tierra de Mujeres no es una decisión que dependa solo del deseo de la interesada. El sistema de ingreso es uno de los más rigurosos que existen: solo se accede por invitación y la aprobación debe ser por voto unánime del 100 % de las residentes.

Basta con que una sola mujer vote en contra para que la solicitud sea rechazada de inmediato. Este sistema de consenso absoluto garantiza que no existan fisuras internas y que todas las personas que habitan el terreno compartan la misma visión de vida colectiva y seguridad.

Lo que comenzó en los años setenta como un asentamiento alternativo, hoy se consolida como un experimento social funcional y sostenible. Es un espacio donde la seguridad no es un concepto teórico, sino una práctica cotidiana respaldada por casi cinco décadas de convivencia sin delitos.