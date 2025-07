Tensión en vivo: una finalista casi se ahoga en "La Isla de los Famosos Italia"

“Estoy bien. Estaba contando los segundos de apnea, pero el pelo se me quedó atascado. No podía desenredarlo y cada vez que me movía, sentía que me tiraba más hacia abajo”, explicó.

Dijo también que intentó estirar el cuello para sacar al menos la boca o la nariz y poder respirar. “Sentí miedo. Luchaba, pero no podía salir”, agregó, todavía impactada.

El incidente fue rápidamente replicado en redes sociales y medios internacionales. Muchos espectadores lo calificaron como uno de los momentos más angustiantes en la historia del reality. Afortunadamente, todo quedó en un susto y Loredana Cannata no sufrió heridas de gravedad.