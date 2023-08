Según la Unión Europea, en Gabón “hubo elecciones irregulares”

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo este jueves que no se puede comparar el golpe militar en Gabón con el de Níger, alegando que los oficiales gaboneses intervinieron tras una elección marcada por las “irregularidades”.

“Naturalmente, los golpes militares no son la solución, pero no debemos olvidar que en Gabón hubo unas elecciones llenas de irregularidades”, declaró Borrell. Desde Toledo (España), donde asistía a una reunión de ministros de Exteriores comunitarios, señaló que no se ven “riesgos de violencia” en el país africano y aseguró que los golpes de Níger y Gabón no eran equiparables.

“En Níger, el presidente fue elegido democráticamente. En Gabón, pocas horas antes del golpe militar, hubo un golpe institucional porque se robaron las elecciones”, dijo previamente en una entrevista con la cadena CNN. “No puedo decir que Gabón fuera una verdadera democracia con una familia que había gobernado el país durante 50 años”, insistió.

Por su parte, la junta militar de Gabón nombró este miércoles a Brice Oligui Nguema presidente de transición del país. En un comunicado, la junta informó que Nguema fue nombrado “por unanimidad” presidente del Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones y presidente de la “transición”.

Nguema había sido comandante de la Guardia Republicana, la unidad de seguridad más poderosa del país africano y una formación militar independiente responsable de proteger a los funcionarios e instituciones del Estado. Sin embargo, Nguema es supuestamente primo del presidente depuesto Ali Bongo.

Según el comunicado, Nguema ordenó el restablecimiento de los servicios de internet, así como de las señales de las cadenas de radio y televisión internacionales en poco después de asumir el cargo. Nguema también subrayó la necesidad de “mantener la calma y la serenidad en nuestro hermoso país”, y agregó que “garantizaremos la paz, la estabilidad y la dignidad de nuestro querido Gabón mientras entramos en una nueva era”.