Secuestran en Irak a periodista estadounidense en medio del conflicto en Medio Oriente

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada este martes en la ciudad de Bagdad, Irak , activando una alerta para los periodistas que se encuentran cubriendo el conflicto en Medio Oriente .

Cuba agradeció a Rusia tras la llegada de 100.000 toneladas de petróleo, en medio del bloqueo de EE.UU.

El Ministerio del Interior de Irak anunció que un periodista extranjero fue secuestrado por “individuos desconocidos” , pero no identificó a la víctima. El ministerio informó que las fuerzas de seguridad lograron arrestar a un sospechoso e incautar el vehículo utilizado en el secuestro, reportó la cadena CBS News.

Alex Plitsas, el contacto designado de Kittleson en Estados Unidos y analista de seguridad nacional de CNN, confirmó a CBS News que Kittleson había sido secuestrada. Plitsas declaró que el gobierno estadounidense había advertido a Kittleson sobre una amenaza específica en su contra por parte del grupo paramilitar Kata’ib Hezbollah , respaldado por Irán, que supuestamente buscaba secuestrar o asesinar a periodistas mujeres.

Plitsas afirmó que a Kittleson le informaron que su nombre figuraba en una lista en posesión de Kata’ib Hezbollah. Una segunda fuente confirmó que le habían advertido del riesgo, pero que ella creía que probablemente se trataba de información falsa.

Al-Monitor, un medio de comunicación con sede en EE.UU., también confirmó el secuestro de Kittleson en Bagdad, este martes y pidió su “liberación segura e inmediata” , según la cadena CNN. Al-Monitor dijo estar “profundamente alarmado” por el secuestro de la periodista, quien trabaja como colaboradora del medio.

“Pedimos su liberación segura e inmediata. Respaldamos su valioso trabajo informativo en la región y pedimos su pronto regreso para que continúe con su importante labor”, añadió el comunicado.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que están siguiendo el secuestro de Kittleson y que trabajan con Irak para intentar asegurar su liberación. Otro funcionario del Departamento de Estado dijo que “están siguiendo de cerca estos reportes”, pero declinó hacer más comentarios “por razones de privacidad y otras consideraciones”.

“El Gobierno de Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses”, dijo el funcionario del Departamento de Estado.

Kittleson es una periodista especializada en Medio Oriente y Afganistán, con trabajos publicados en medios internacionales, de Estados Unidos e italianos, según Al-Monitor.