13 de abril de 2026 - 08:30

Resultados de las elecciones en Perú: Keiko Fujimori y López Aliaga van a segunda vuelta

La derechista y heredera de Alberto Fujimori es quien lidera el conteo. La jornada electoral tuvo a 35 candidatos en un país que vio pasar ocho presidentes en la última década.

&nbsp;Keiko Fujimori&nbsp;

 Keiko Fujimori 

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Rafael López Aliaga

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Votación presidencial en Perú el 12 de abril de 2026

Votación presidencial en Perú el 12 de abril de 2026

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El recuento parcial de las elecciones presidenciales en Perú, celebradas este domingo, empieza a perfilar un escenario conocido: polarización y segunda vuelta.

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Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 49,2% de actas contabilizadas hasta la madrugada del 13 de abril, la derechista Keiko Fujimori lidera con 1.540.452 votos (17,01%).

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori

Keiko Fujimori

En segundo lugar aparece el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 1.365.786 votos (15,08%), mientras que Jorge Nieto se ubica tercero con 1.185.402 votos (13,09%).

Con estos números, todo indica que la definición presidencial se resolverá en un balotaje entre Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y López Aliaga.

Rafael López Aliaga
Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga

De confirmarse esta tendencia, Fujimori alcanzará su cuarta segunda vuelta consecutiva, tras haber perdido previamente ante Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

En esta ocasión, la candidata de Fuerza Popular celebró que la izquierda quede fuera de la instancia decisiva.

Para López Aliaga, en cambio, sería su primera vez en un balotaje presidencial. El actual exalcalde de Lima, cargo que dejó para competir, denunció sin pruebas un supuesto fraude y pidió incluso la detención de responsables del proceso electoral, en medio de una jornada atravesada por demoras.

Además de los 35 candidatos, la elección no estuvo exenta de problemas. Fallas en el sistema STAE y retrasos en la entrega de material obligaron a extender la votación hasta el lunes en 13 locales.

Votación presidencial en Perú el 12 de abril de 2026
Votación presidencial en Perú el 12 de abril de 2026

Votación presidencial en Perú el 12 de abril de 2026

Sin embargo, tanto la Unión Europea como la Organización de los Estados Americanos señalaron que, en líneas generales, la jornada se desarrolló sin irregularidades significativas y con alta participación.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir presidente y renovar autoridades para el período 2026-2031, en un país que atraviesa una marcada inestabilidad política: en la última década pasaron ocho presidentes por el poder.

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