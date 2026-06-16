Maria Eduarda Rodrigues de Freitas es el nombre de la joven brasileña de 21 años que murió luego de ser arrojada desde un puente de 40 metros de altura sin que estuviera correctamente conectada al sistema de seguridad durante una práctica de rope jumping en el estado de San Pablo.

Quién era Maria Eduarda Rodrigues, la joven que murió tras ser lanzada al vacío sin arnés de seguridad

Joven fallecida en Brasil: los acusados afirman que no estaban a cargo de asegurar la cuerda

Apasionada por el deporte y la actividad física, la mujer había contratado una actividad organizada por las empresas "Entre Cuerdas" e "Ih Voei" en el conocido Puente del Esqueleto , ubicado en las cercanías de la ciudad de Limeira.

Según las investigaciones preliminares, los responsables del salto habrían olvidado sujetar las cuerdas de seguridad antes de lanzarla al vacío.

Maria Eduarda vivía en la localidad de Jandira, en el estado de San Pablo, y se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva. En sus redes sociales compartía frecuentemente imágenes relacionadas con el entrenamiento, actividades al aire libre, viajes y momentos de contacto con la naturaleza.

Horas antes del accidente publicó una historia de Instagram desde el mismo puente donde ocurrió la tragedia. En tono de broma escribió una frase que, tras su muerte, generó conmoción entre familiares, amigos y usuarios de redes sociales:

"¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?" fue la frase publicada que ahora cobra otro significado.

"¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?": la frase de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas antes de morir lanzada al vacío "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?": la frase de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas antes de morir lanzada al vacío Web

El error que terminó en tragedia

Los videos que comenzaron a circular tras el accidente muestran cómo tres empleados levantan a Maria Eduarda y la lanzan desde la estructura. Sin embargo, la cuerda principal aparece sobre el puente sin estar conectada a su arnés.

"¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?": la frase de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas antes de morir lanzada al vacío "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?": la frase de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas antes de morir lanzada al vacío Instagram

En las imágenes también se escuchan gritos desesperados de otras personas presentes que advierten el error segundos después del salto.

De acuerdo con la investigación, la joven impactó contra el suelo tras una caída de aproximadamente 40 metros.

Aunque inicialmente trascendió que había fallecido de manera inmediata, posteriormente se conoció el testimonio de una enfermera que se encontraba en la zona y que aseguró que Maria Eduarda permaneció con pulso débil durante algunos instantes después del impacto mientras intentaban asistirla.

"La levanté, la revisé y tenía un pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo", declaró al medio G1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2065970146708275448&partner=&hide_thread=false WATCH: A devastating tragedy in Limeira, #Brazil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21) passed away after a bungee jumping mishap on the "Skeleton Bridge" where the cord was never secured. 6 people have been detained by authorities. pic.twitter.com/YihSW2Dryr — Manakdeep Singh (@ManakdeepSingh) June 14, 2026

Tras el hecho, la policía brasileña detuvo a seis personas vinculadas a la organización de la actividad. Tres de ellas enfrentan acusaciones por homicidio con dolo eventual, una figura que contempla que los responsables asumieron un riesgo grave que podía derivar en una muerte.

Según medios locales, dos de los organizadores declararon que eran quienes debían verificar las cuerdas de seguridad, aunque afirmaron haber sufrido un desmayo y no recordar con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al salto.