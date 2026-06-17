Petro acusó a Milei de intentar influir en las elecciones de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , volvió a apuntar contra su par argentino, Javier Milei , al acusarlo de intentar intervenir en el escenario político colombiano en vísperas de la segunda vuelta presidencial.

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A través de una publicación en redes sociales, el mandatario colombiano sostuvo que Milei tendría como objetivo afectar al espacio progresista de su país . Además lanzó una serie de cuestionamientos que profundizan el enfrentamiento político e ideológico que ambos mantienen desde hace meses.

Según expresó Petro, sus afirmaciones se basan en supuestas “grabaciones certificadas” vinculadas al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández . En ese contexto, también mencionó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , al referirse a un presunto financiamiento destinado a perjudicar al progresismo colombiano.

“Milei, según las grabaciones certificadas hechas al narcotraficante Juan Orlando Hernández, busca con dineros de él , del genocida de bebés de Gaza, Netanyahu, y con Milei y su dinero, destruir el progresismo en Colombia ”, publicó el mandatario.

Milei según las grabaciones certificadas hechas al narcotraficante Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, busca con dineros de él, del genocida de bebés de Gaza, Netanyahu y su dinero, y con Milei y su dinero, destruir el progresismo en Colombia, como dicen por la… https://t.co/wwsRW92KEm

Además de cuestionar una supuesta injerencia política, Petro dirigió críticas a la gestión económica del Gobierno argentino. El presidente colombiano afirmó que Milei habría llevado a Argentina a una situación de empobrecimiento y utilizó expresiones críticas para describir el impacto social de las políticas aplicadas por la administración libertaria.

Las declaraciones se conocieron poco después de que Milei manifestara públicamente su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien competirá en la segunda vuelta electoral colombiana prevista para el próximo fin de semana.

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Mientras Argentina ha destruido y quebrado 24.000 empresas, en mi gobierno hemos llegado al número más alto de empresas en la historia 1.805.000 empresas.



Mientras en Argentina… https://t.co/EqZYDfKBBp — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026

Al referirse al proceso electoral en Colombia, el mandatario argentino sostuvo que los comicios representan una definición clave para el futuro político y económico del país vecino. “Se juega mucho más que una elección”, expresó Milei al respaldar al postulante opositor.

El Presidente argentino consideró además que los votantes deberán elegir entre un camino orientado al crecimiento económico y otro que definió como “comunismo empobrecedor”.