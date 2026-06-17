17 de junio de 2026 - 23:46

Petro acusó a Milei de intentar influir en las elecciones de Colombia

El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Javier Milei de intentar influir en las elecciones de su país y de buscar debilitar al progresismo, en un nuevo episodio de tensión entre ambos mandatarios.

Gustavo Petro.

Gustavo Petro.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a apuntar contra su par argentino, Javier Milei, al acusarlo de intentar intervenir en el escenario político colombiano en vísperas de la segunda vuelta presidencial.

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A través de una publicación en redes sociales, el mandatario colombiano sostuvo que Milei tendría como objetivo afectar al espacio progresista de su país. Además lanzó una serie de cuestionamientos que profundizan el enfrentamiento político e ideológico que ambos mantienen desde hace meses.

Según expresó Petro, sus afirmaciones se basan en supuestas “grabaciones certificadas” vinculadas al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. En ese contexto, también mencionó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al referirse a un presunto financiamiento destinado a perjudicar al progresismo colombiano.

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“Milei, según las grabaciones certificadas hechas al narcotraficante Juan Orlando Hernández, busca con dineros de él, del genocida de bebés de Gaza, Netanyahu, y con Milei y su dinero, destruir el progresismo en Colombia”, publicó el mandatario.

Las críticas

Además de cuestionar una supuesta injerencia política, Petro dirigió críticas a la gestión económica del Gobierno argentino. El presidente colombiano afirmó que Milei habría llevado a Argentina a una situación de empobrecimiento y utilizó expresiones críticas para describir el impacto social de las políticas aplicadas por la administración libertaria.

Las declaraciones se conocieron poco después de que Milei manifestara públicamente su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien competirá en la segunda vuelta electoral colombiana prevista para el próximo fin de semana.

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Al referirse al proceso electoral en Colombia, el mandatario argentino sostuvo que los comicios representan una definición clave para el futuro político y económico del país vecino. “Se juega mucho más que una elección”, expresó Milei al respaldar al postulante opositor.

El Presidente argentino consideró además que los votantes deberán elegir entre un camino orientado al crecimiento económico y otro que definió como “comunismo empobrecedor”.

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