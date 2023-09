Murió ‘Hachiko de Crimea’, el perro que esperó por años el regreso de su dueño

El ‘Hachiko de Crimea’ era la mascota de un socorrista acuático que perdió la vida hace 12 años. Desde que su dueño perdió la vida, el can solía recorrer el paseo marítimo de la ciudad, esperando que su amo regresará. Día tras día, vagaba por la orilla desde la mañana hasta la noche, mirando a su alrededor y a la espera de su mejor amigo.

Con el tiempo que pasaba merodeando el lugar, se hizo amigo de un músico callejero llamado Víktor Malinovski, que toca la trompeta. Según los medios locales, Mukhtar a veces ‘cantaba’ con él. Se dice que tenían canciones favoritas, como ‘Strangers in the night’, de Frank Sinatra, y ‘From souvenirs to souvenirs’, de Demis Roussos.

Cabe destacar que con los transeúntes, Mukhtar también era bastante afectuoso y tenía fama de educado, inteligente y bueno. A pesar de tener la compañía de Víktor, el perro nunca dejó de deambular por el puerto, de contemplar el horizonte y de mirar a su alrededor.

Se trata de Mukhtar, un perro oriundo de Yalta, Crimea. Foto: X / @Aliosky72982660

Este gesto para los habitantes de la ciudad era interpretado como el anhelo por su amo, ya que sin hogar, el puerto se volvió su lugar habitual. Luego de la muerte del animal, un grupo de residentes de Yalta se pusieron de acuerdo para inmortalizar la memoria de Mukhtar en la ciudad, la mejor forma de hacerlo sería a través de una estatua.

Se trata de Mukhtar, un perro oriundo de Yalta, Crimea.

Según informó el portal de noticias El Tiempo, los habitantes del lugar dialogaron con la alcaldesa de Yalta, Yanina Pavlenko, para qué apoyará la idea, la cual se va a realizar a finales de este año en el paseo marítimo. “Es una gran pérdida para nosotros, porque Mukhtar conocía y quería a casi todos los que venían a nuestra ciudad”, precisó Pavlenko, según señaló RT.

Y agregó: “Un perro muy leal. Por supuesto, es una pena”. La mandataria también anunció que el monumento será colocado justo en el punto de embarque del puerto por donde el perro solía pasear.

