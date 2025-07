Lula da Silva confirmó que buscará la reelección en Brasil: "No voy a entregar este país a una banda de lunáticos"

“No voy a entregar este país de vuelta a esta banda de lunáticos que casi destruyó el país en los últimos años. Pueden tener la seguridad de que ellos no volverán. Pero no es que no volverán porque Lula no quiere, no volverán porque ustedes, el pueblo, no va a dejar que ellos regresen”, dijo durante un acto público en Missao Velha, en el estado de Ceará (noreste), donde anunció inversiones para la construcción de la línea ferroviaria Transnordestina, según informó Noticias Argentinas.