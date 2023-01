Lula aseguró que Brasil no enviará armas a Ucrania

Brasil no enviará suministros bélicos a Ucrania, dijo el lunes el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que propuso, en cambio, crear un grupo de paz para acabar con el conflicto, al recibir al canciller alemán Olaf Scholz, quien se encuentra de gira por la región.

“Brasil no tiene interés en enviar municiones, para que no sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia”, dijo el mandatario en una rueda de prensa conjunta en palacio de Planalto. Lula se dijo “preocupado” por el conflicto que cumple casi un año, pero resaltó que su país no quiere tener participación ni siquiera indirecta en la guerra, en momentos en que las naciones occidentales acordaron enviar modernos tanques en apoyo a Kiev. “Brasil es un país de paz”.

“Le dije al canciller que, así como el G20 fue creado para superar la crisis económica de 2008, queremos crear un grupo de países que pueda discutir el fin de un conflicto entre Rusia y Ucrania. A nadie le interesa ese conflicto”, afirmó. “Mi sugerencia es que creemos un grupo de países que se siente en la mesa con Ucrania y Rusia para intentar llegar a la paz”, afirmó.

El mandatario brasileño afirmó que además de Scholz, conversó con su par francés Emmanuel Macron de esa propuesta que llamó “club para construir la paz”. También lo discutirá con el presidente estadounidense Joe Biden y el líder chino Xi Jinping, a quienes tiene previsto visitar en febrero y marzo, respectivamente. Lula insistió en que el papel de Pekín es fundamental para ayudar a buscar el fin de la guerra. “Es hora de que China ponga las manos en la masa”, sentenció.

Lula causó revuelo el año pasado cuando afirmó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, era “tan responsable como [el presidente ruso, Vladimir] Putin” en ese conflicto. Ahora, mantuvo su posición señalando que “si uno no quiere dos no se pelean”

También dijo que las causas de la guerra “precisan quedar más claras” y comparó la situación con la invasión estadounidense de Irak en 2003 “por culpa de una mentira” sobre las supuestas armas de destrucción masiva en poder de Sadam Husein.