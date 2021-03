Ganó un millón de libras en la lotería pero nunca apareció a reclamar el premio y nadie sabe quién es

Deben ser pocas las personas que no sueñan con ganarse la lotería , o que sueñen que harían con la plata del premio, y es por esto que llama mucho la atención cada vez que hay algún ganador y no lo reclama. Algo similar ocurrió en la localidad de Walsall, Reino Unido , donde un desconocido ganó un millón de libras en el sorteo de “Euromillones Millionaire Maker” y nuevamente quedó vacante ya que no lo reclamó, según informó el diario británico Express &Star.

El extraño suceso tuvo lugar el pasado 16 de marzo, luego de tras un tiempo el premio volvió a estar vacante ya que el ganador no lo reclamó. Exactamente pasaron 180 días sin que nadie pidiese el premio, desde el 18 de septiembre de 2020.

Lo extraño de esta situación no es solamente que la persona que compró el billete nunca averiguó si había ganado o no, si no que la propia Lotería Nacional realizó una intensa búsqueda del ganador. Hasta lanzó una cerveza de edición limitada en la que se hacía un llamamiento para hallar al jugador que podría haber sido millonario.

A fin de no malgastar el millón olvidado, este se sumará a los 30 millones de libras recaudadas para “ayudar a buenas causas”, explica un portavoz de la Lotería Nacional, al igual que todos los premios que no se reclaman en este país.