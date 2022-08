Fue a una fiesta de la Pachamama y despertó dentro de un ataúd: “Me quisieron usar de ´sullu´”

Un joven que había ido a celebración de la Pachamama en Bolivia, vivió una traumática experiencia al despertar adentro de un cajón de muertos.

Víctor Hugo Mica Álavarez, de 30 años, había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a un amigo antes de terminar en el interior del ataúd que estaba enterrado en un baldío de Achacachi. El joven cree que durante la tradicional celebración lo quisieron usar como “sullu”, un artículo de ofrenda para la Pachamama.

“Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria), hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no pude moverse más. Cuando empujé el ataúd, pude romper un vidrio que tenía y así pude salir. Me enterraron”, dijo Víctor Hugo Mica Álvarez.

El joven contó que en la zona había una infraestructura a medio construir y que, según él, ese elemento le hace sospechar que lo quisieron sacrificar.

En algún momento de la noche, la víctima perdió la conciencia y terminó adentro de la caja de madera. Cuando despertó escapó horrorizado y pidió ayuda a otro joven que lo llevó hasta la comisaría, informó Clarín.

Álex Magne, quien lo encontró deambulando, dijo que Víctor Hugo estaba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza, declaración que fue comprobada luego.

Que es un “sullu”

Sullu es una palabra derivada del quechua que significa feto. Se le llama “sullu” a los diferentes objetos, entre ellos fetos de animales, que se colocan en las “mesas” para ofrendar a la Pachamama en rituales de agradecimiento.