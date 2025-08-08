España: preso asesinó a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún

Un recluso mató a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún. Esto reabre el debate sobre la seguridad y los objetos peligrosos dentro de la cárcel.

Ocurrió un terrible ataque en el centro penitenciario Murcia I: un recluso atacó a otro con la tapa de una lata de atún y murió.

Un recluso del centro penitenciario Murcia I, en España, degolló esta madrugada a su compañero de celda utilizando la tapa de una lata de atún. El presunto agresor llevaba solo dos días en la prisión, mientras que la víctima estaba en prisión preventiva por un presunto delito de agresión sexual.

El crimen ocurrió en el módulo 1 del penal, en un área considerada como la más "tranquila". Según fuentes cercanas al caso, la alarma la dio un preso que escuchó golpes y gritos provenientes de la celda contigua. Al acudir, los funcionarios encontraron al interno sin vida y al supuesto agresor ensangrentado.

Ambos presos, de nacionalidad marroquí, compartían la celda. Tras el suceso, el agresor, quien apenas llevaba un par de días en el centro penitenciario de Sangonera la Verde, fue trasladado al módulo de aislamiento. La Guardia Civil y el personal de Instituciones Penitenciarias están a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT) se ha alertado en varias oportunidades sobre los riesgos que representan ciertos objetos vendidos en las cárceles, como las latas de atún, cuyos envases pueden ser utilizados como armas. Este violento suceso reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en las prisiones y el control sobre los productos que se permiten en su interior.