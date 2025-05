Elon Musk anunció su renuncia como asesor de Donald Trump.

Elon Musk muy crítico con el plan fiscal de Donald Trump: "Me decepcionó porque socava en mi trabajo"

Musk ya había adelantado su salida días atrás, cuando en una entrevista con CBS Sunday Morning, grabada durante el noveno lanzamiento de prueba de SpaceX, expresó: “Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”.