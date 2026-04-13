13 de abril de 2026 - 21:35

Elecciones en Perú: más de 50 mil personas votaron un día después en una jornada sin precedentes

Luego de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Perú, las urnas volvieron a abrirse este lunes en un hecho inédito. Quién es la candidata que lidera los comicios.

Una mujer coloca su voto en una urna en un centro de votación, en el distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. Los centros de votación abrieron a las 07:00 hora local del domingo en Perú, dando inicio a una jornada electoral en la que más de 27 millones de ciudadanos están llamados a elegir al nuevo presidente de la República, a los nuevos integrantes del Congreso bicameral y otros cargos.

Una mujer coloca su voto en una urna en un centro de votación, en el distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. Los centros de votación abrieron a las 07:00 hora local del domingo en Perú, dando inicio a una jornada electoral en la que más de 27 millones de ciudadanos están llamados a elegir al nuevo presidente de la República, a los nuevos integrantes del Congreso bicameral y otros cargos.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En un hecho sin precedentes, más de 52.000 ciudadanos de Perú debieron acudir a las urnas este lunes luego de no haber podido votar el domingo (día oficial de elecciones presidenciales) por problemas logísticos en distintos centros electorales. La situación obligó a las autoridades a habilitar una jornada excepcional.

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La extensión del proceso se concentró en zonas donde el material electoral no llegó a tiempo, lo que impidió la apertura de mesas durante la jornada original de votación.

Quién lidera las elecciones en Perú

En estas elecciones, los peruanos fueron convocados para elegir presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores y 130 diputados. Según los primeros resultados, ningún candidato alcanzó los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo que el escenario se encamina a un balotaje.

Según resultados procesados en tiempo real por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keijo Fujimori (Fuerza Popular) obtenía el 16,9 por ciento de los sufragios, seguida de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con el 14,3 por ciento, escrutado el 55,41 por ciento de las actas.

De confirmarse esta tendencia, ambos disputarían la segunda vuelta electoral el 7 de junio. En tercer lugar figuraba Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), con 12,7 por ciento.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori, la candidata presidencial que lidera los comicios.

Keiko Fujimori, la candidata presidencial que lidera los comicios.

Trece centros del sur de Lima fueron afectados para esta jornada electoral extendida, recordó el sitio DW.

Desde la madrugada de este lunes, cientos de personas empezaron a hacer nuevamente colas en los exteriores de los 13 colegios de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac que se quedaron el domingo sin abrir las mesas de votación.

Las mesas habilitadas este lunes cerraron a las 18, hora local (20 de Argentina). Así como en Lima, la votación se extenderá en forma excepcional este lunes en mesas de votación abiertas en los consulados de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, como confirmó la cancillería peruana.

La Junta Nacional abre investigación preliminar

La Junta Nacional de Justicia de Perú informó este lunes que abrió una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, luego de los problemas registrados durante las elecciones generales del domingo, reportó la cadena CNN.

En un comunicado publicado en X, la Junta dijo que la indagatoria se da “en atención a los hechos denunciados por diversos ciudadanos, a través de los medios de comunicación, en el marco de las Elecciones Generales 2026”. Para analizar el desempeño del funcionario, agregó, pidió “un informe detallado” sobre su ratificación en el cargo.

La investigación de la Junta —responsable de evaluar y sancionar a jueces, fiscales y otros funcionarios de varias instituciones, como la ONPE— se da a conocer un día después de que se registraran retrasos en la apertura de varios centros de votación por problemas con la entrega de material electoral.

Por esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el domingo extender una hora el horario de los centros de votación del país y, de forma extraordinaria, que 13 de ellos abrieran este lunes porque no pudieron instalarse el día previo.

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