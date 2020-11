Por estas horas en Estados Unidos se están llevando a cabo las elecciones presidenciales en las que Donald Trump y Joe Biden se disputan el liderazgo.

Antes de este martes 100 millones de americanos ya habían emitido su voto anticipadamente pero se espera que el grueso del electorado lo haga hoy, por lo que existen muchas dudas sobre como será la jornada electoral.

¿Cuánto durará la noche de las elecciones?

En este momento es imposible saberlo. La cantidad de votos y la diversidad entre los Estados es tal que los medios no proyectarán un ganador hasta que cierren las urnas de cada Estado.

¿Cuándo cierran las urnas?

Las urnas cierran a distintas horas a partir de las 7 pm ET en la costa Este. Las últimas urnas se cerrarán a la 1 am ET en Alaska.

Debido a la gran extensión de Estados Unidos existen diferencias horarias entre un estados. La hora del Este del hemisferio occidental corresponde al huso horario oficial que cubre la costa oriental de América del Norte y la costa oeste de América del Sur. Son dos horas menos que el horario de Argentina.

¿Cuándo cierran las urnas en los estados clave?

7 pm ET – Georgia, que es interesante a nivel presidencial y del Senado. Kentucky y Carolina del Sur tienen carreras clave en el Senado.

7:30 p.m. ET – Carolina del Norte y Ohio. Hay una contienda reñida por el Senado en Carolina del Norte.

8 p.m. ET – Florida y Pensilvania. Maine tiene una carrera clave por el Senado.

9 pm ET – Arizona, Michigan, Minnesota, Texas y Wisconsin. También hay carreras clave para el Senado en Arizona, Michigan, Colorado y Texas.

10 pm ET – Iowa y Nevada.

¿Cuándo se sabrá quién es el ganador?

Esta es una pregunta difícil la de responder, porque no se saber cómo afectará toda la votación anticipada a la capacidad de los diferentes estados para informar los resultados rápidamente.

Muchos, millones de estadounidenses más han votado anticipadamente en persona o por correo este año debido a la pandemia, por lo que podría llevar más tiempo contar esas boletas, particularmente en algunos estados claves.

¿Qué se sabe acerca de cómo irá la votación la noche de las elecciones?

Una gran proporción de estadounidenses vota anticipadamente y, en la mayoría de los estados, los funcionarios electorales pueden aprovechar esas boletas para generar resultados rápidamente después del cierre de las urnas.

Entonces, en estados en disputa como Florida y Texas,es posible que se conozcan resultados antes que en el resto del país.

Algunos estados pueden tardar varios días. En Pensilvania, por ejemplo, los funcionarios electorales no pueden hacer nada con los votos anticipados hasta el día de las elecciones. Algunos condados ni siquiera los recogerán hasta el día después del día de las elecciones, informó CNN en español.