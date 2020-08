El estremecedor caso de un niño de 6 años al que su perro le destrozó la cara en un ataque de ira

Un niño de seis años tiene la suerte de estar vivo después de ser atacado por el perro familiar quien tuvo un ataque de ira. Camdon Bozell sufrió heridas que cambiaron su vida cuando fue mutilado por el perro mascota, Chaos, mientras su madre Tristin Lent, de 29 años, estaba en el trabajo.

El animal de cinco años atacó la cara de Camdon después de que él se levantó para comer algo y un miembro de la familia se lo llevó al niño, quien fue alertado por los gritos de Camdon mientras estaba en el baño.

El niño tuvo que someterse a una cirugía plástica para reconstruir su rostro y se quedó con cicatrices permanentes después del horrible ataque, que según los paramédicos fue lo peor que habían visto.

El pequeño luego de algunas cirugías estéticas en su cara

Tristin, que ahora vive en Plainwell, Michigan, advierte a otros padres que no dejen a los perros sin supervisión con los niños, diciendo que nunca había presenciado que Chaos mostrara signos de agresión antes del ataque.

La madre afirmó: “Cuando llegué al hospital, temía lo peor. Al principio, no me dejaron ver a Camdon y luego apareció una enfermera y dijo ‘buenas noticias que está respirando solo’ y me asusté. Pensé ¿por qué no lo estaría? Y agregó: “Si el perro lo hubiera atacado un poco más abajo y hubiera alcanzado la garganta de Camdon, mi hijo estaría muerto.

Es importante remarcar que Tristin había dejado a Camdon al cuidado de un pariente en la mañana del ataque, después de haber sido llamado a trabajar en el último minuto.

La policía ordenó que mataran al pit bull de cinco años

Menos de una hora después, recibió una llamada telefónica de la policía diciéndole que Chaos había atacado a su hijo y que lo llevaban de urgencia al hospital.

Se dirigió al Hospital Bronson de Michigan, a una hora y media en coche de su oficina, pero no pudo ver a su hijo a su llegada y pasó más de 30 agonizantes minutos en la sala de espera, esperando lo peor.

Tristin permaneció en el hospital con Camdon durante tres días mientras se sometió a una cirugía plástica para reparar su rostro, pero necesitará una cirugía adicional para reconstruir su nariz en el futuro debido a la pérdida de tejido.

La policía ordenó que mataran al pit bull de cinco años y desde entonces la tía de Camdon, Becky Rose, organizó una recaudación de fondos para ayudar a pagar las facturas médicas de su sobrino