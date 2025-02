El ejército de Israel reveló cómo Hamas asesinó a los niños de la familia Bibas: "Actos horrendos"

El vocero del Ejército Israelí, Roni Kaplan, denunció que el grupo Hamás violó el acuerdo de cese al fuego con Israel al entregar un cuerpo que no corresponde al de Shiri Bibas. Además, afirmó que los hijos de la familia, Ariel y Kfir, fueron asesinados a “sangre fría” .

Netanyahu dijo que Hamás "pagará el precio" por no entregar el cuerpo de Shiri Bibas

Lo sucedido generó conmoción y renovó las tensiones en el conflicto de Medio Oriente. “Se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, aseguraron tras confirmarlo.