EE.UU.: un avión caza F-35 vuela solo y sin piloto, por lo que piden ayuda para encontrarlo

Al contrario de lo que puede pensarse, de las fuerzas armadas ayudando a la población, el Ejército de Estados Unidos lanzó un insólito e inusual llamado a los habitantes de Carolina del Sur, para que le ayuden a localizar un costoso avión furtivo que desapareció este domingo en ese estado sureño.

El piloto de un caza F-35 tuvo que eyectarse del aparato el domingo por la tarde, en lo que las autoridades calificaron de “percance”. Aunque afortunadamente el hombre sobrevivió, fue imposible ubicar la aeronave. Esto llevó a la Base Aérea de Charleston, ciudad en el sur de este estado, a pedir la colaboración de los residentes.

Al respecto, desde la instalación militar emitieron un comunicado en X (antes Twitter): “Si tiene alguna información que pueda ayudar a nuestros equipos de rescate a localizar el F-35, por favor llame al Centro de Operaciones de Defensa de la base”. El avión tiene un costo de 80 millones de dólares.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual el piloto se expulsó de la aeronave, pero según información de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la búsqueda del avión seguía anoche en marcha en las áreas de Lake Moultrie y Lake Marion.

La zona en la que buscan al caza F-35.

Según el Departamento de Defensa, el F-35 fue puesto en piloto automático antes de la expulsión del piloto. Por su parte, The Washington Post informó que el transpondedor del avión, que normalmente ayuda a localizarlo, no estaba funcionando “por alguna razón que aún no hemos determinado”, según relató Jeremy Huggins, portavoz de la Base Conjunta de Charleston.

Además, Huggins detalló: “Por eso publicamos la solicitud pública de ayuda”. Según trascendió, el avión podría haber volado incluso cientos de kilómetros en función del nivel de combustible. Si algo distingue al F-35 es su capacidad de sigilo, que dificulta la posibilidad de ser detectado por otros aviones y radares.

El posteo de la búsqueda despertó la curiosidad mundial y el temor de los habitantes de la zona. Foto: X / @TeamCharleston

Acorde a lo informado por los medios locales, se cree precisamente que esta capacidad podría estar afectando la búsqueda frenética que se ha puesto en marcha. Las opciones más posibles son una caída en una zona rural alejada o en el océano Atlántico, lo que sin duda haría la búsqueda mucho más difícil.

En ese marco, un funcionario retirado explicó, al periódico EurAsian Times, que “el avión no tiene ningún localizador geográfico, por lo que si desaparece del radar, es difícil buscarlo electrónicamente”. No es del todo infrecuente que un avión de combate continúe su rumbo volando en “estado zombie”, dicen los expertos de The War Zone, incluso que aterrice intacto tiempo después de que su piloto abandone la cabina.

Desde las redes sociales, sin confirmación oficial, ya aseguran que el caza se estrelló en Carolina del Sur. Foto: X / @AlternativaInf

Cabe destacar que existe algún antecedente, como el del “Cornfield Bomber”, un F-106 que aterrizó de una sola pieza después de que su piloto se estrellara en 1970. También se cita el caso de un avión ruso MiG-23, que en 1988 voló desde Polonia hasta Bélgica sin su piloto después de que este fuera expulsado poco después del despegue.

SEGUÍ LEYENDO: