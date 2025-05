Echaron con insultos y empujones a turistas argentinos de un bar en Madrid: "Os comportáis como animales"

Según relató en una nota a medios locales, el lugar es reducido y la idea de realizar la cola fue para tener un lugar cerca del piano. "Una vez dentro, conocimos una pareja de tucumanos y nos quedamos con ellos. Me llamó la atención que casi todo el bar estaba llena de mexicanos. Pero no le dimos importancia" , dijo Varela.

Los mozos, al no haber lugar y con la presencia de mexicanos, fueron hacia donde estaban los turistas argentinos, a quienes invitaron a retirarse. "Una locura. Nos querían echar para hacerle lugar a la pareja que había comprado el whisky. Nosotros habíamos pagado una entrada y estábamos consumiendo", se quejó Varela.

Embed Echan con insultos y trompadas a cuatro turistas argentinos de un reconocido bar en Madrid: “Sois argentinos, sois animales” https://t.co/6Y2ecGJF1W pic.twitter.com/n3rETifuhV — Clarín (@clarincom) May 1, 2025

Insultos y empujones en un bar de Madrid a turistas argentinos

Cuando ocurrió el altercado, una de las argentinas empezó a registrar todo con su celular. En ese momento, uno de los camareros discutió poco tiempo con el tucumano y lo tomó del brazo por la fuerza para sacarlo del lugar. Hubo forcejeo y resistencia por parte del argentino que no se quería ir. “Este muchacho nos está echando, pagamos una entrada y estamos consumiendo. Nos están echando del lugar", cuestionó Varela en el bar, mientras su pareja registraba todo con el teléfono.

"A mí no me puedes grabar", respondió el mozo y aplicó un manotazo al teléfono. Segundos más tarde, se observa como sacan al tucumano por la fuerza. "Están todos locos, ¿qué les pasa?“, repite la mujer de Banfield con suma indignación luego de que ven que otros mozos tomaron del brazo por la fuerza a la pareja del tucumano y la echaron violentamente. "No entendía bien del porqué éramos violentados y echados del lugar", detalló Varela a TN.

Embed Racismo y trompadas contra 4 turistas argentinos en España



Ana Laura, la argentina agredida en un bar madrileño, dialogó con C5N: "Nos sacaron como animales"#C5N



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/oQTLepESzg — C5N (@C5N) May 1, 2025

Acto seguido, el caos se trasladó hacia la puerta del bar. Los patovicas sacando entre insultos y empujones a los turistas y los argentinos pidiendo explicaciones. "Os comportáis fatal. Os habéis comportado como unos animales. Argentinos comportáis como animales, siempre. Son unos maleducados, faltaron el respeto a todo el mundo”, lanzó uno de los patovicas contra la cámara que lo estaba filmando.

Tras el episodio, Varela contó que "sintieron violencia y discriminación", aunque no realizaron denuncia policial.